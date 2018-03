Deutscher Ethik Index: Madison Hotel Hamburg verspricht „Fair Profit“

26.03.2018 Top hotel

Das Madison Hotel Hamburg hat sich als erstes Unternehmen auf den Weg in den „DEX Deutscher Ethik Index“ gemacht. Die Stiftung Club of Hamburg und die Fair Profit GmbH haben dem Haus die Bestätigung über das Level E (Einstieg) überreicht. Damit zeigt sich das Hotel „Committed to Fair Profit“ – also zu fairem Gewinn verpflichtet.

Unternehmen im DEX zeigen, dass ihr Erfolg auf anständige Weise erwirtschaftet wurde. Die Stiftung Club of Hamburg und ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft, die Fair Profit GmbH, haben zusammen mit dem Konstanz Institut für Corporate Governance das Managementmodell „Erfolg mit Anstand“ auf wissenschaftlicher Basis und zugleich praxisorientiert aufgebaut. Die Umsetzung des Modells in Unternehmen hat mit dem Madison Hotel Hamburg begonnen.

„Wir wollen keine bunten Logos und keine Zertifikate kaufen. Wir wollen die Bestätigung unserer Vorstellung von einer anständigen Arbeitsweise schwarz auf weiß haben“, betont Hoteldirektor Thomas Kleinertz. Konkret bedeutet das: Geschäftsleitung und Führungskräfte des Madison kennen das Managementmodell „Erfolg mit Anstand“ und bringen das Madison auf den Weg zu gemeinsamem ökonomischem und gesellschaftlichem Mehrwert.

Das individuelle „DEX-Stärkenprofil“ liegt nun für das Madison in Hamburg mit der Bestätigung über das Level E bereits vor. Ziel des Madison ist es, möglichst noch 2018 das Gütesiegel „Erfolg mit Anstand“ zu erreichen. Ergänzt um ein Nachhaltigkeits-Rating, ist abschließend die Aufnahme in den Deutschen Ethik Index möglich.