Übernahme: Hirmer Gruppe kauft Travel Charme

23.03.2018 Top hotel

Die bis dato auf Mode und Immobilien fokussierte Hirmer Gruppe erweitert ihr Portfolio um das Standbein Hotellerie und hat die Travel Charme Hotels & Resorts übernommen. Giuliano Guerra, bisheriger Geschäftsführer der Servicegesellschaft sowie Thomas Haas, bisheriger Geschäftsführer der Travel Charme Betriebsgesellschaften haben ihre Ämter auf eigenen Wunsch niedergelegt. Der neue Geschäftsführer kommt von der arcona Management GmbH.

Die Hirmer Gruppe, die sich im Bereich der Hotellerie bis dato unter anderem durch ihr Engagement beim WM-Quartier der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien (Campo Bahia) aufgefallen ist, hat neun Hotelbetriebsgesellschaften sowie die Servicegesellschaft vonTravel Charme mit Sitz in Berlin erworben, die zentrale Funktionen für alle Hotels der Gruppe übernimmt. Verkäufer der Gesellschaften ist die Travel Charme Hotels & Resorts AG in Zürich. Angaben über den Kaufpreis wurden nicht mitgeteilt.

„Der Einstieg in den Betrieb von Hotels ist für uns eine sinnvolle und werthaltige Ergänzung des Portfolios unseres Familienunternehmens. Die Travel Charme Hotels & Resorts passen mit ihrem hervorragenden Ruf, ihrer Hochwertigkeit und ihrem Stil hervorragend zur Marke Hirmer", sagte Dr. Christian Hirmer, Sprecher der Gruppe. Er sieht in den Travel Charme Hotels »großes Wachstumspotenzial« zudem bieten sich »viele Anknüpfungspunkte und Synergien zu unseren beiden anderen Geschäftsfeldern Mode und Immobilien an, vor allem im Bereich der Projektentwicklung.«

»Wir sind sehr froh, dass wiederum ein Familienunternehmen mit starken Werten und viel Energie der neue Eigentümer dieser einzigartigen Kollektion individueller Urlaubshotels ist“, sagte Giuliano Guerra, Geschäftsführer der Travel Charme Hotel GmbH, Berlin.

Änderung im Management

Mit dem Abschluss der Transaktion kommt es auch zu Veränderungen in der Geschäftsführungs. Neuer Geschäftsführer wird Matthias Brockmann. Er kommt von der arcona Management GmbH, für die er seit 2009 tätig war. Dort war er zuletzt für die Entwicklung neuer Standorte und die Expansion des Unternehmens zuständig. In dieser Funktion hat er bereits erfolgreich mit der Hirmer Gruppe in der Projektentwicklung zusammengearbeitet.

Giuliano Guerra, bisheriger Geschäftsführer der Servicegesellschaft, sowie Herr Thomas Haas, bisheriger Geschäftsführer der Travel Charme Betriebsgesellschaften haben ihre Ämter auf eigenen Wunsch niedergelegt. Giuliano Guerra wird der Gruppe allerdings weiterhin beratend zu Seite stehen.