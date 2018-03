Hotelmarkt Bayern: Legoland-Hotel ist eröffnet

23.03.2018 Top hotel

Das Pirateninsel Hotel im Legoland Günzburg hat endlich eröffnet. Dort erwarten die Gäste Seeräuber, Schlafschiffchen und viele weitere Attraktionen.

26,6 Millionen Euro hat der Bau des Pirateninsel Hotels gekostet. Ansprechen wollen die Macher mit ihrem Konzept vor allem Kurzzeitreisende. Der Bau des neuen Legoland Pirateninsel Hotels sei eine logische Konsequenz der großen Nachfrage und sehr guten Auslastung des bestehenden Feriendorfs gewesen, so die Verantwortlichen. Das Feriendorf hatte 2017 eine Auslastung von über 92 Prozent. Dabei kamen die Übernachtungsgäste aus insgesamt 116 Nationen. 60 Prozent der Besucher insgesamt reisten für ihren Kurzurlaub im Resort extra aus dem Ausland an.

Die neue Anlage soll durch ihr einzigartiges Konzept bestechen. Die Fassade und alle weiteren Bereiche sind auf das Lego-Seeräuber Thema abgestimmt. Unter anderem steht im Eingangsbereich ein 15 Meter langer Segelmast, im Außenbereich können sich Kinder auf dem Piratenschiff-Abenteuerspielplatz austoben und am Abend in ihren Schlafschiffchen zur Ruhe kommen. „Bei uns können die Gäste nicht nur nächtigen und speisen wie Ritter, Abenteurer und Prinzessinnen. Ab jetzt können wir 594 Piraten pro Nacht im Legoland Deutschland Resort willkommen heißen. Damit erweitert sich die Kapazität des Feriendorfs um 28 Prozent auf 2.644 Gäste pro Nacht“, so der Geschäftsführer von Legoland Deutschland Resorts Martin Kring.

Im Park geht zudem die Virtual Reality Achterbahn an den Start. Rennfahrer ab sechs Jahren treten in ihren Rennmobilen gegen den digitalen Lego Zauberer, einen Piratenkapitän und „Surfer-Girl“ an. Die Piste im zugehörigen VR-Film ist komplett mit virtuellen LEGO Steinen gestaltet.