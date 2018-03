Studie: Beeinflusst ein Rauchverbot den Umsatz in der Gastronomie?

22.03.2018 Top hotel

Hätte die Einführung von Rauchverbot negative Auswirkungen auf die österreichische Gastronomie? Zumal die Österreicher mehr rauchen, als der EU-Durchschnitt? Dieser Frage ist das Institut für höhere Studien (IHS) nachgegangen – und zu einem überraschenden Ergebnis gekommen.

In der Debatte um den Nichtraucherschutz wird oft das Argument des drohenden „Wirtesterbens“ angeführt. Doch ist da was dran? Das hat das IHS im Auftrag der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse erforscht. Dabei wurden sowohl vorhandene Übersichtsarbeiten als auch Studien aus einzelnen Ländern ausgewertet und das Wissen aus über 200 Einzelstudien aus 16 verschiedenen Ländern zusammengetragen.

Dabei zeigte sich: In der deutlich überwiegenden Zahl der Studien zog ein Rauchverbot in Gaststätten keine Umsatzeinbußen nach sich – teilweise wurden sogar Umsatzsteigerungen verzeichnet. Laut der Reviewstudie von Cornelsen et al. aus dem Jahr 2014 fanden beispielsweise 88% der darin betrachteten Einzelstudien keine oder positive Effekte. Eine Reviewstudie von Scollo und Lal aus dem Jahr 2008 kam zu dem Ergebnis, dass jene Studien, die sehr wohl negative Auswirkungen fanden, im Schnitt eine deutlich schlechtere wissenschaftliche Qualität aufwiesen und größtenteils von der Tabakindustrie (mit-)finanziert waren.

Teilweise differenzierte Effekte gibt es im Hinblick auf die Art des gastronomischen Betriebs. Wie die Studie besagt sind die Auswirkungen von Rauchverboten in Restaurants im Schnitt vorteilhafter als in der Getränkegastronomie. In Bars und Pubs kam es vereinzelt zu (kurzfristigen) Rückgängen in Umsätzen beziehungsweise Beschäftigung. Dies kann vermutlich dadurch erklärt werden, dass Alkohol und Tabak häufig gemeinsam konsumiert werden

Laut aktueller Regelung gibt es in Österreich getrennten Raucher- und Nichtraucherbereichen. Diese bieten jedoch keinen ausreichenden Schutz vor Passivrauch.