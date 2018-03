Hotelmarkt Schweiz: Luxushotels im Plus

22.03.2018 Gudrun Schlenczek / htr hotel revue

Jan E. Brucker, ­Präsident der Swiss ­De­luxe Hotels, im Exklusiv-Interview mit der htr hotel revue über das gute Jahr 2017 für die Luxushotellerie und die Notwendigkeit, mit neuen Konzepten noch erfolgreicher zu sein.

Die Spitzenbetriebe der Schweizer Luxushotellerie schlossen das Geschäftsjahr 2017 mit einem satten Plus ab: Bei den 42 Swiss-Deluxe-Hotels kletterte die Zahl der Logiernächte um 10 Prozent nach oben und damit doppelt so stark wie im Gesamtmarkt der Schweizer Hotellerie. Mit einem Plus von 7,25 Prozent hielt der Umsatz nicht ganz Schritt.

Jan E. Brucker, Präsident der 5-Sterne-Superior-Hotelgruppe, hofft aber, dass nach den markanten Rückgängen bei den Zimmerraten in den letzten Jahren die Talsohle nun erreicht ist, wie er in einem Exklusiv-Interview mit der htr hotel revue sagt.

Wichtiger Treiber für den Aufwärtstrend ist die Gastronomie, die mit frischen Konzepten neue Gästebedürfnisse erfüllt und so Schweizer Luxushotels gegen die neue und wachsende Konkurrenz junger Designkonzepte wappnet. «Die Luxushotellerie muss im Auftritt lauter werden», so Jan E. Brucker.

Jan Brucker, die Schweizer 5-Sterne-Hotels konnten bei gleicher Betriebszahl 2017 die Logiernächte um 4 Prozent steigern. Die 42 Swiss-Deluxe-Hotels sogar um 10 Prozent. Was macht Ihre Gruppe besser als die übrige Schweizer Luxushotellerie?

Unsere Qualitätsstandards sind sehr hoch, die Leading Quality Assurance LQA muss bei 89 Prozent des Sollwertes liegen, das ist so hoch wie bei der Airline Swiss. Unsere Vereinigung richtet sich an individuell geführte Schweizer Luxus­hotels, die Standards inter­nationaler Hotelketten genügen uns oft nicht. Und wir sind daran, die Bedingungen noch zu verschärfen: Der Trust-you-­Score soll wie die LQA-Resultate in den Qualitäts-Check einfliessen. An der General­versammlung im Juni werden wir das vorstellen.

Letztes Jahr legte der Umsatz der Swiss-Deluxe-Gruppe mit einem Plus von 7,25 Prozent nicht im gleichen Umfang zu wie die Logiernächtezahl. Preissteigerungen liegen also noch keine drin?

In den letzten zehn Jahren waren die Preise im 5-Sterne-Segment rückläufig. Im Widder liegt der Preis fürs Doppelzimmer heute rund 15 Prozent tiefer als vor zehn Jahren. Zudem harzte in der Stadt das Suitengeschäft, neue Produkte wie Airbnb oder Serviced Apartments haben das verstärkt. Ich hoffe, dass die Talsohle nun erreicht ist. Die Zahlen sprechen dafür und auch die wieder steigende Nachfrage der Firmenkunden nach gehobenem Business- und Seminargeschäft.

Aus dem erwirtschafteten Cashflow Investitionen zu bestreiten, ist damit in der Luxushotellerie also noch schwieriger geworden?

Es gibt solche Häuser, aber das ist wohl eher die Ausnahme. Dafür sind die Ansprüche an die Standards zu hoch, die Einnahmen demgegenüber zu klein. Ohne Deckungsgarantie von Investoren gäbe es einen grossen Teil der Schweizer Luxushotels nicht. Doch die tiefen Zinsen der letzten Jahre haben vielen Hotels ermöglicht, Renovationen günstig zu finanzieren.