Meistervereinigung: Hermann Bareiss wird Ehrenmitglied

21.03.2018 Top hotel

Im Zuge der Hauptversammlung der Meistervereinigung Gastronom Baden-Württemberg e.V., die am Montag, den 19. März 2018 in den Räumen der Württembergischen Versicherung stattfand, wurde Hermann Bareiss zum Ehrenmitglied ernannt. Ehrenpräsident der Meistervereinigung, Volker Krehl, welcher bei Hermann Bareiss vor 41 Jahren die Ausbildung zum Koch absolviert hatte, wurde die Ehre zuteil, die Laudatio zu halten. Nach der Ausbildung zum Koch, seiner Zeit als Assistent von Max Bachmair am Tegernsee und weiteren Stationen in London und Paris wurde Hermann Bareiss zur Unterstützung von seiner Mutter in den eigenen Betrieb, das Kurhotel Mitteltal, zurückgeholt. Diesen Betrieb machte Hermann Bareiss zum heutigen Gourmetrestaurant und Ferienresort im Schwarzwald,

„Ich bin überwältigt, heute diese große Ehre der MVG verliehen bekommen zu haben. Das ist etwas Besonderes und bewegt mich sehr“, zeigte sich Hermann Bareiss berührt. „Ich bin stolz, ein Mitglied und jetzt Ehrenmitglied in der Meistervereinigung sein zu dürfen.“