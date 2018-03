Hotelmarkt Deutschland: Novum holt Olaf Philip Beck an Bord

19.03.2018 Top hotel

Der ehemalige Direktor des Hamburger Side und des Aalernhüs in St. Peter-Ording verstärkt das HR-Team der Hamburger Gruppe in einer neu geschaffenen Position.

Olaf P. Beck fungiert künftig als Director of Human Relations. In der neu geschaffenen Position berichtet der Top-Hotelier seit heute direkt an den Vorstand um Chief Executive Officer & Owner David Etmenan sowie Chief Executive Officer Mortesa Etmenan und unterstützt das vorhandene Know-how im Recruiting und Talent-Development. „Erneut setzen wir in Sachen HR-Management ein deutliches Signal für unsere stark expandierende Unternehmensgruppe“, annoncierte David Etmenan, CEO & Owner von NOVUM Hospitality die neue Top-Personalie.

Mit Herrn Beck wird das Topmanagement der Novum Hotels, Select Hotels und der neuen Lifestyle-Nachhaltigkeits-Marke niu abermals mit einer sehr erfahrenen Führungspersönlichkeit erweitert. Olaf P. Beck führte bis dato namhafte Häuser wie das Hotel Gates Berlin, das Side Hotel Hamburg, das Gräfliche Park Hotel & Spa Bad Driburg sowie das AALERNHÜS hotel & spa St. Peter-Ording. Zuletzt zeichnete er bei den Friends Hotels für das operative Geschäft verantwortlich.

„Frisch inspiriert gehe ich in diese Herausforderung, die ich als Masterdisziplin für erfolgreiche Hotels mit innovativen Kampagnen begleiten werde“, brachte es Beck auf den Punkt. „Ich freue mich auf die Ausgestaltung und Weiterentwicklung aller Ideen entlang des Employee Life Cycle, und sehe mich hierbei als Botschafter und Impulsgeber“, so Beck weiter.