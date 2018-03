Wyk auf Föhr: Junges Führungstrio im neuen Upstalsboom

16.03.2018 Top hotel

Patrick Lüders, Hauke Christian Petersen und Christian Bärwinkel leiten das neue Upstalsboom Wellness Resort Südstrand in Wyk auf Föhr, das in drei Monaten in seine Pre-Opening-Phase starten soll. Geschäftsführer Bodo Janssen will die Last auf mehreren Schultern verteilen.

Das Grand Opening ist für den 1. September geplant. Während die finalen Bauarbeiten und Inneneinrichtungen auf Hochtouren laufen, ist auch das Führungstrio des neuen Resorts auf der Insel angekommen. Hauke Christian Petersen wird als Hoteldirektor von den beiden stellvertretenden Hoteldirektoren Christian Bärwinkel (Schwerpunkt Logis) und Patrick Lüders (Schwerpunkt F&B) unterstützt. „Wir haben uns bewusst dazu entschieden, die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen und dabei ein dynamisches Trio gefunden“, sagt Upstalsboom-Geschäftsführer Bodo Janssen.

„Aktuell beschäftigten wir uns mit der Mitarbeitersuche und widmen uns ganz besonders den Köchen, Servicekräften und der Housekeeping-Mannschaft. Es sind sehr viele Menschen auf der Insel, die großes Interesse zeigen und mit uns arbeiten möchten – das gibt mir ein tolles Gefühl“, sagt der 39-jährige Hoteldirektor Hauke Christian Petersen. Der Hotelbetriebswirt ist ein echter „Nordfriese“ und hat seine Hotelkarriere im Strandhotel Dagebüll begonnen. Nach verschiedenen Stationen im Norden Deutschlands hat er zuletzt das Hotel Astra Maris in Büsum aufgebaut und geleitet.

Jetzt übernimmt er die Verantwortung für die neue Upstalsboom-Anlage mit 144 Zimmern, 23 Apartmentresidenzen, zwei Restaurants, einer Strandbar sowie einer 2.000m² Wellnesslandschaft mit Innen-/Außenpool, Saunen und Fitness. Das Resort, direkt am Südstrand von Wyk gelegen, bietet Tagungsmöglichkeiten für bis zu 199 Personen mit direktem Blick auf die Nordsee und die Halligen.