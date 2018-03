Übernahme: Regent geht an IHG

15.03.2018 Top hotel

Die britische InterContinental Hotels Group hat 51 Prozent der Anteile an den Regent International Hotels übernommen und implementiert die Gruppe als neue Luxusmarke. Bisher listen die Regent Hotels gerade einmal sechs Hotels.

39 Millionen US-Dollar zahlt IHG an die Formosa International Hotel Corporation für die Anteile an Regent, zudem hat der britische Konzern ab 2026 die Möglichkeit, die restlichen Anteile an den Regent Hotels schrittweise zu erwerben. IHG will Regent am oberen Ende des Luxussegments seines Markenportfolios etablieren und das Wachstum weltweit beschleunigen. So ist geplant, die Marke von derzeit sechs Hotels auf über 40 Hotels in wichtigen City- und Resort-Standorten der Welt auszubauen.

»Als einer der Pioniere der Luxushotellerie in Asien und auf der ganzen Welt ist Regent eine hervorragende Ergänzung des Markenportfolios von IHG. Wir sehen eine echte Chance, Regents enormes Potenzial zu erschließen und sein Wachstum weltweit zu beschleunigen«, erklärt Keith Barr, Chief Executive Officer von IHG.

Bezahlt werden die 39 Millionen Dollar in drei Tranchen von 13 Millionen Dollar, die erste bei Übergabe der Hotelgruppe, die zweite im Jahr 2021 und die dritte im Jahr 2024. Neben den sechs derzeit im Protfolio befindlichen Regent-Häusern – darunter das Regent Berlin – sind drei weitere Betriebe angekündigt: Jakarta (2018), Harbin (2019) und Phu Quoc (2020).