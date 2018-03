Hotelmarkt Deutschland: HR und Dorint vertiefen Kooperation

15.03.2018 Top hotel

Die HR Group und Dorint intensivieren ihre strategische Zusammenarbeit: Für das Dorint Parkhotel Bad Neuenahr und für das Dorint Am Main Taunus Zentrum Frankfurt/ Sulzbach wurden langfristige Franchiseverträge geschlossen.

Bereits fünf der aktuell 41 Häuser der Marke Dorint Hotels & Resorts werden von der HR Group als Lizenzbetriebe geführt. Neben dem Dorint Hotel An der Kongresshalle Augsburg (184 Zimmer), dem Dorint An den Westfalenhallen Dortmund (219 Zimmer) und dem Dorint Hotel am Dom Erfurt (160 Zimmer) gehören dazu nun auch das Dorint Am Main Taunus Zentrum Frankfurt/ Sulzbach (282 Zimmer) sowie das Dorint Parkhotel Bad Neuenahr (238 Zimmer). Für beide Häuser wurden nun nach dem Erwerb der Hotels durch die HR Group langfristige Franchiseverträge unterschrieben.

Das Vier-Sterne-Superior-Hotel Dorint Main Taunus Zentrum Frankfurt/Sulzbach verfügt über 282 Zimmer und Suiten sowie rund 162 Parkplätze am Hotel. Die 20 Veranstaltungsräume bieten Platz für bis zu 350 Personen. Mediterrane Speisen erwarten die Gäste im À-la-carte-Restaurant. Das Angebot wird ergänzt durch den hoteleigenen Wellness- und Fitnessbereich.

Das Dorint Parkhotel Bad Neuenahr ist ein Vier-Sterne-Haus mit insgesamt 238 Zimmern und verfügt über ein Kongresszentrum mit 4.000 Quadratmetern Fläche. Die 13 Veranstaltungsräume bieten Platz für bis zu 800 Personen. Auch eine Beautyfarm sowie ein Sauna- und Schwimmbadbereich, ein Restaurant, eine Bar und ein Indoor-Spielbereich gehören zum Hotel.