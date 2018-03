Hotelmarkt NRW: Ab 2020 ist Dormero in Dortmund am Start

15.03.2018 Top hotel

Die Berliner Gruppe übernimmt in zwei Jahren das stays Design Hotel in der Paderborner Straße. Marcus Wöhrl hängt die Meßlatte hoch.

»Das DORMERO Hotel Dortmund ist das beste und modernste Haus in Dortmund«, ist sich DORMERO Vorstand sicher, denn »es wurden von Herrn Anter bereits mehrere Millionen Euro investiert und er hat dadurch eines der modernsten Hotels in Deutschland geschaffen«, so Wöhrl weiter. Diese Übernahme ist nach Hannover-Langenhagen und Hoyerswerda das 3. Projekt zwischen DORMERO und der Familie um den Eigentümer Taylan Anter. Laut Wöhrl ist zudem ein weiteres Objekt in Baden-Württemberg in Vorbereitung und wird im Sommer bekannt gegeben.

„Das stays design Hotel in Dortmund haben mein Team und ich mit Liebe zum Detail gestaltet - bei uns ist nichts von der Stange. Das stays design Hotel in Dortmund wird ein weiteres Flaggschiff für DORMERO sein.“ – erklärt Taylan Anter seinerseits. Das Haus soll in die Liga der 4-Sterne-Superior-Hotels aufsteigen und nach der Übernahme 138 Zimmer, Suiten und Apartments haben.