Landesjugendmeisterschaft in Hessen: Doppelter Erfolg für Kempi Gravenbruch

14.03.2018 Top hotel

41 junge Auszubildende aus Hessens Gastgeberbranche stellten sich am 12. und 13. März im Gesellschaftshaus Palmengarten in Frankfurt den Aufgaben der Jury. Kristin Heinze und Amadeus Kraus aus dem Kempinski Gravenbruch siegten in den Sparten Hotelfach und Koch.

In Zeiten von Convenience Food, Smart Robotic und vielfältigen Möglichkeiten der Digitalisierung bliebe der Kern der Dienstleistungen der Branche analog, so Gerald Kink (Hotel Oranien, Wiesbaden), Präsident des DEHOGA Hessen, der das festliche Abschlussessen 37. Hessischen Jugendmeisterschaften und des 13. Azubi Award Systemgastronomie eröffnete. „Und wir sind stolz auf Euch!“

Die Menüs zum festlichen Prüfungsessen sowie die einfallsreichen Tischdekorationen standen unter dem Motto „Kulinarisches Deutschland“, der diesjährigen Kampagne der Deutschen Zentrale für Tourismus und brachten die Stärken der Hessischen Regionen auf Tisch und Teller. Die „Macher von Morgen“, wie Romy Mayer (Hotel JungStil, Darmstadt), Vorsitzende des Berufsbildungsausschusses des Verbandes die Wettkampfteilnehmerinnen und -teilnehmer begrüßte, haben sich zwei Tage lang theoretischen und praktischen Prüfungen gestellt und wurden dabei von den aus allen Landesteilen Hessens zusammengestellten Fachjurys aus Praktikern und Berufsschullehrern begleitet und geprüft.

„Ihr wisst, was Ihr wollt, seid lernbegierig und motiviert, und das macht Freude und Hoffnung für die Zukunft unserer Branche! Geht Euren Weg, mit der Wertschätzung und Förderung, die Ihr Euch verdient habt!“, mit diesen Worten von Romy Mayer wurden die Auszeichnungen zur Siegerehrung an Hessens Nachwuchsstars übergeben.Die Siegerinnen und Sieger des Jugendwettbewerbs dürfen sich „Hessenmeister“ nennen und haben sich für die Teilnahme an den Bundesjugendmeisterschaften im Herbst 2018 in Berlin qualifiziert.

Hotelfachleute

1. Platz: Kristin Heinze, Kempinski Hotel Gravenbruch

2. Platz: Maurice Endres, Dorint Pallas Wiesbaden

3. Platz: Chiara Henrich, Grandhotel Hessischer Hof

Köchinnen/ Köche

1. Platz: Amadeus Kraus, Kempinski Hotel Gravenbruch

2. Platz: Dominik Schmitt, Romantikhotel Goldener Karpfen, Fulda

3. Platz: Jasper Wcislo, Schlosshotel Rettershof

Fachleute für Systemgastronomie

1. Platz: Isabelle Schimmelpfennig, Coffee Bay, Kassel

2. Platz: Hendrik Hegewald, Dominos Pizza, Gießen

3. Platz: Laura Klüber, paaperts GmbH & Co. KG, Poppenhausen

Restaurantfachleute

1. Platz: Laura Nordhoop, Käfer ´s Bistro Wiesbaden

2. Platz: Angelina Schumacher, Grillstadl Restaurant-Café, Limburg

3. Platz: Tamina Schwarze, Alt-Oberurseler Brauhaus