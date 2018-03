Hotelmarkt Deutschland: Großes Stühlerücken in Steigenberger Hotels

14.03.2018 Top hotel

Mit Gabriele Maessen verpflichtet die Deutsche Hospitality eine neue Direktorin für das Steigenberger am Kanzleramt; gleichzeitig zeichnet sie als Area GM verantwortlich. Derweil wird sich Gondra Wettley in den Ruhestand begeben - ein Nacholger für den GM-Posten im Steigenberger Berlin am Los Angeles Platz ist bereits gefunden.

Ab April 2018 wird Gabriele Maessen, derzeit Regional Director bei der Azure Property Group, das Steigenberger Hotel am Kanzleramt in Berlin führen. Darüber hinaus wird sie als Area General Manager für die Steigenberger-Hotels in der Region Ost verantwortlich sein. In ihren Zuständigkeitsbereich fallen neben dem Steigenberger Hotel am Kanzleramt auch das Steigenberger Hotel Berlin, das Steigenberger Hotel Sanssouci in Potsdam, das Steigenberger Hotel de Saxe in Dresden sowie das Steigenberger Hotel Esplanade und das Maxx Hotel in Jena.

„Gabriele Maessen bringt ein enormes Maß an internationaler Berufserfahrung mit und wird uns helfen, unsere Hotels in Berlin und in der gesamten Region Ost weiterhin auf Erfolgskurs zu halten“, so Jürgen von Massow, Vice President Operations der Steigenberger Business Hotels.

Auch das Steigenberger Hotel am Los Angeles Platz in Berlin steht vor einem Führungswechsel. Gondra Wettley, die jüngst von der Deutschen Hospitality für ihre Leistungen mit dem Award „General Manager of the Year“ ausgezeichnet worden ist, wird sich bis Ende des Jahres in den Ruhestand begeben. Die Nachfolge wird bereits jetzt vorbereitet, um einen möglichst reibungslosen Übergang zu gewährleisten: Richard Engelmayer wird die Leitung des Hauses nahe dem Kurfürstendamm übernehmen.

Engelmayer ist bereits seit 25 Jahren im Unternehmen und seit Mai 2013 als General Manager im Steigenberger Airport Hotel in Frankfurt am Main tätig. Nachfolger im Steigenberger Airport Hotel Frankfurt wird Stefan Frank, der am 1. Juli neu zur Deutschen Hospitality stößt. Frank blickt auf langjährige Berufserfahrung bei der InterContinental Hotels Group zurück, in deren Rahmen er zuletzt als Pre-Opening General Manager und Area General Manager in Osteuropa in Sofia, Moskau, Kiew und Bukarest für die Häuser der Marke InterContinental Hotels tätig war. „Wir freuen uns, dass wir im Steigenberger Hotel Berlin frühzeitig und intern die Nachfolge von Frau Wettley organisieren konnten und wünschen Herrn Engelmayer viel Erfolg in der Bundeshauptstadt. Mit Stefan Frank gewinnen wir einen weiteren international erfahrenen Hoteldirektor hinzu, der sich in unserem Steigenberger Airport Hotel um die Belange von Gästen aus aller Welt kümmern wird“, so Jürgen von Massow.