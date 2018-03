14.03.2018 Top hotel

Die Al Zaman Group of Companies hat vier Hotels gekauft – die Intercity Hotels in Darmstadt, Mainz, Rostock und am Frankfurter Flughafen. Verkäufer war der Immobilien-Investmentmanager Invesco Real Estate.

Die Hotels werden auf Basis von langfristigen Pachtverträgen betrieben. In den Immobilien sollen sich sowohl Geschäfts- als auch Städtreisende wohl fühlen. Über den Kaufpreis wurde offenbar Stillschweigen vereinbart. Matthias Lowin, Geschäftsführer der beratenden Feuring Hotelconsulting GmbH, sagt: "Aufgrund unserer langen und erfolgreichen Partnerschaft mit der IntercityHotels Gruppe konnten wir bei dieser Transaktion die Al Zaman Group extrem gut unterstützen. Die Hotels aus diesem Portfolio sind hervorragend geführt und stellen damit eine exzellente Investition für die Al Zaman Group dar.“

Die Gruppe ist eine Organisation mit Investitionen und operativen Geschäften im Immobilien-Sektor in der MENA-Region, in Europa und in Asien. Weitere Investitionen bestehen in den Bereichen Hotel, Einzelhandel, Telekommunikation, Öl und Gas, Schifffahrt und Logistik, Finanzdienstleistungen, Versicherungen und der Luxusgüterindustrie.

Quelle: www.deal-magazin.com