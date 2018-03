Hotelmarkt International: Mövenpick auf Expansionskurs

14.03.2018 HTR

Eröffnung von elf neuen Hotels in neun verschiedenen Ländern: Mövenpick Hotels & Resorts will im laufenden Jahr kräftig investieren.

Die Expansionspläne der Mövenpick Hotels & Resorts schreiten mit dem Ausbau in fünf neuen und vier bestehenden Ländern zügig voran. Die internationale Hotelgruppe mit Sitz in der Schweiz, die aktuell 83 Hotels in Afrika, Asien, Europa und dem Nahen Osten betreibt, feiert ihren Markteintritt in fünf neuen Ländern: Bangladesch, Irak, Kenia, Malaysia und den Malediven. Gleichzeitig erweitert sie ihr Portfolio in vier bewährten Länden: Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten, Tunesien und Thailand.

«Unser Expansionskurs nimmt in 2018 richtig Fahrt auf. Mit elf Eröffnungen sind wir auf dem richtigen Weg, unser Ziel von 125 Hotels bis Ende 2020 zu erreichen und die Marke Mövenpick in einigen sehr attraktiven Standorten zu etablieren», bestätigt Olivier Chavy, President & CEO, Mövenpick Hotels & Resorts. Drei der geplanten Hotels werden bereits in den kommenden Monaten eröffnet: das familienorientierte Mövenpick Asara Resort & Spa Hua Hin – die siebte Anlage der Marke in Thailand; Mövenpick Hotel du Lac Tunis, gelegen am Ufer vom Lac de Tunis – das dritte Hotel in Tunesien; und Mövenpick Hotel & Residences Nairobi in Kenia, das das Unternehmensdebüt in Ostafrika mit einer 5-Sterne Hotel- und Konferenzanlage feiert.

Mit den restlichen acht Hotels, die noch vor Ende des Jahres an den Start gehen werden, wird Mövenpick in vier weitere Märkte einsteigen: das M?venpick Resort & Spa Kuredhivaru in den Malediven mit 105 Einheiten, darunter 72 Überwasser-Villen; Mövenpick Hotel Basra, das vom Öl- und Gas-Hub in Irak profitieren wird; Mövenpick Hotel & Convention Centre Klia in unmittelbarer Nähe zum Kuala Lumpur International Airport; und Mövenpick Hotel Sylhet, das eine Mischung aus Business- und Freizeiteinrichtungen in dieser pulsierenden Stadt im Nordosten Bangladeschs mit sich bringt.

Insgesamt über 40 Hotelprojekte in der Pipeline

Im Nahen Osten expandiert Mövenpick mit zwei Hotels in den Vereinigten Arabischen Emiraten: das Mövenpick Hotel Apartments Downtown Dubai und das Mövenpick Hotel in Dubai Media City. Beide Hotels warten mit einem neuen Gastronomie-, Freizeit- und Veranstaltungskonzept in zwei begehrten Vierteln der Stadt auf. Mövenpick Hotels & Resorts stärkt ebenso die Präsenz in Ägypten mit dem Neuzugang Mövenpick Resort El Ein Bay, dem zweiten Haus in der Küstenregion rund um El Sokhna.

In Asien unterstützt Thailand die Cluster-Strategie des Hotelunternehmens mit der Eröffnung des Mövenpick Resort Khao Yai, das eine Reihe von Gastronomie-, Business- und Freizeitattraktionen bieten wird. Mit der aktuellen Pipeline von über 40 Hotels erschliesst Mövenpick Hotels & Resorts einige weitere neue Märkte in den nächsten Jahren, darunter Maskat (Oman) und Ras Al Khaimah (Vereinigte Arabische Emirate) im Nahen Osten und Abidjan (Elfenbeinküste), Addis Ababa (Äthiopien) und Abuja (Nigeria) in Afrika.