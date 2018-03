YouGov: Motel One ist Preis-Leistungs-Sieger

Bildquelle: Dieter Müller ©Motel One

13.03.2018 Top hotel

In Kooperation mit dem „Handelsblatt“ sucht die Online-Community YouGov dieser Frage einmal im Jahr in über 35 Kategorien, welche Unternehmen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. In der Hotellerie landen Motel One-Hotels auf dem ersten Platz.

Motel One bietet dem Ranking zufolge das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf Platz 2 landete Ibis, gefolgt von Best Western, den NH-Hotels und den B&B Hotels.

Zugrunde liegen diesem Preis-Leistungs-Ranking die Ergebnisse aus dem YouGov BrandIndex für Deutschland. YouGov führte im Rahmen dieser täglichen Markenperformance-Messung im Zeitraum vom 1. Februar 2017 bis einschließlich 31. Januar 2018 über 700.000 repräsentative Online-Interviews für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren durch und ließ insgesamt rund 1.200 Marken von ihren jeweiligen Kennern bewerten. Die Teilnehmer der Befragung konnten jeweils bis zu 30 Marken innerhalb einer Branche bewerten.

Die veröffentlichten Ergebnisse pro Marke entsprechen dem Saldo von sämtlichen positiven und negativen Bewertungsanteilen unter den Kennern einer Marke im Laufe der betrachteten zwölf Monate. Die Bewertungsskala reicht von -100 bis +100 Punkte – Motel One kam in der Hotellerie auf 26,7 Punkte. Zum Vergleich: Der Gesamtsieger des Rankings wurde der Lebensmitteldiscounter Lidl mit 54,3 Scorepunkten.

Quelle: Tageskarte