Messe: Internorga-Zukunftspreis vergeben

12.03.2018 Top hotel

Vorreiter in Sachen Innovation und Nachhaltigkeit wurden auch heuer wieder auf der Internorga in Hamburg ausgezeichnet. Drei Unternehmen setzten sich im Wettstreit gegen rund 200 Mitbewerber durch.

Verliehen wurde der Internorga Zukunftspreis im Rahmen einer großen Gala in der Handelskammer Hamburg. Die Preisvergabe erfolgte in drei Kategorien; in denen sich schließlich die Gewinner durchsetzen: Im Bereich Trendsetter-Produkt – Technik und Ausstattung erhielt die Rieber GmbH mit dem Digitalisierungs- und Organisationssystem °CHECK die Auszeichnung. Als Trendsetter-Produkt im Bereich Nahrungsmittel und Getränke wurde die Colourfood GmbH mit ihren natürlichen Lebensmittelfarben geehrt und Trendsetter-Unternehmen im Bereich Gastronomie und Hotellerie wurde die Esprit Europe GmbH mit dem Betriebsrestaurant e*lounge.

Die Preisträger überzeugten unter anderem mit ihrem herausragenden Innovationsgeist, dem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und einer vorbildlichen Nachhaltigkeitsstrategie. Der begehrte Branchen-Award wird seit 2011 vergeben und zählt heute zu den renommiertesten Auszeichnungen im Hospitality-Markt. Jedes Jahr verleiht die Internorga als Leitmesse für den gesamten Außer-Haus-Markt am Vorabend des fünftägigen Branchentreffs den Preis an Unternehmen, die in besonderem Maße neue Standards im Außer-Haus-Markt setzen. Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress GmbH, ist sich sicher: „Die Entwicklungen der ausgezeichneten Unternehmen werden die Zukunft unserer Branche maßgeblich beeinflussen. Sie sind Formgeber neuer Standards und zeigen Engagement und Innovationsskraft. Ihre unternehmerische Initiative ist die fundamentale Basis dafür, dass zukunftsorientierte Anwendungen, neue Produkte oder gar ganze Produktlinien es erfolgreich in den Markt schaffen. Mit dem Internorga Zukunftspreis honorieren wir diesen exemplarischen Einsatz für die gesamte Branche und für eine nachhaltige Zukunft.“