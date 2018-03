The Westin: Dagmar Zechmann verlässt Hotel in Elbphilharmonie

Bildquelle: The Westin Hamburg, Dagmar Zechmann

The Westin

12.03.2018 Top hotel

Dagmar Zechmann ist nicht länger Chefin des Luxushotels The Westin in der Hamburger Elbphilharmonie. Wie Marriott gegenüber DIE WELT bestätigt, sucht das Unternehmen einen neuen GM.

Das Ausscheiden nach zwei Jahren stelle einen "normalen Zeitraum" dar, heißt es unter www.welt.de. Über weitere Gründe wurde bisher keine Auskunft gegeben. Das The Westin hatte im November 2016 eröffnet. Es umfasst insgesamt 244 Zimmer und Suiten in der Elbphilharmonie am Hamburger Hafen.

Quelle: www.welt.de