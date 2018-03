Preisverleihung: Romantik Hotels zeichnen beste Azubis aus

09.03.2018 Top hotel

Die Romantik Hotels & Restaurants haben ihre besten Auszubildenden aus Deutschland geehrt. Bei dem internationalen Kongress der Marke in Berlin wurden die Nachwuchskräfte in Anwesenheit von Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges mit dem Preis der Kooperation ausgezeichnet.

"Wir freuen uns sehr, dass die Romantik-Auszubildenden wieder zu den besten in ganz Deutschland gehören. Wir sind stolz auf Ihre Leistung und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft ", sagte Thomas Edelkamp, Vorstandsvorsitzender der Kooperation, vor mehr als 200 Gastgebern aus neun Ländern Europas. Ingrid Hartges gratulierte den Ausgezeichneten: "Bei Romantik haben Sie die Grundlage für Ihre Karriere in unserer Branche gelegt." Mit der Auszeichnung will die Marke junge Nachwuchstalente anspornen, ihre Karriere in der Hotellerie, am besten mit Romantik, weiter zu verfolgen.

Die besten Auszubildenden und die besten Ausbildungsbetriebe 2017 bei Romantik in Deutschland sind:

- Sarah Buve, Romantik Hotel Goldene Traube, Coburg, Hotelfachfrau

- Carolin Schäfers, Romantik Hotel Deimann, Schmallenberg, Hotelfachfrau

- Grischa Hennings, Romantik Hotel Rindenmühle, Villingen-Schwenningen, Koch

- Annika Fischer, Romantik Parkhotel Wasserburg Anholt, Isselburg, Köchin

Die Gesamtsiegerin Sarah Buve vom Romantik Hotel Goldene Traube in Coburg erhielt einen Gutschein zum Fernstudium zur Hotelbetriebswirtin an der Deutschen Hotelakademie (DHA), gestiftet von der Yourcareergroup, im Wert von 3.000 Euro. Die weiteren Azubis bekamen Urkunden und Sachpreise.

„Ausbildung wird bei Romantik großgeschrieben. Die Häuser stehen seit Generationen für die exzellente Ausbildungsqualität in der privaten Hotellerie in Deutschland und garantieren beste Bedingungen für junge Menschen“, freute sich Edelkamp, der seine Karriere ebenfalls in einem Haus von Romantik als Hotelkaufmann startete. Die Marke Romantik bietet laut Edelkamp viele Vorteile, die Auszubildende sonst nur bei den internationalen Konzernen genießen würden. So nehmen Auszubildende an europaweiten Austauschprogrammen teil, besuchen vielfältige Weiterbildungsformate und profitieren von Vergünstigungen bei Reisen oder Einkäufen.