Neuer Markenauftritt: a&o Hostels re-launcht Logo und Design

09.03.2018 Top hotel

Auf der ITB 2018 hat a&o erstmals sein neues Designkonzept, mit dem künftig europaweit ein klar erkennbarer Markenauftritt gewährleistet wird. Das neue Design bezieht sich auf den ursprünglichen Hostelgedanken, dem sich die Gruppe nach wie vor verpflichtet fühlt und den das Unternehmen im neuen Markenclaim festhält: „everyone can travel“.

„18 Jahre nach unserer Gründung sind wir sozusagen volljährig. Das war ein Grund für den Relaunch unserer Marke – a&o wird erwachsen“, erklärt Oliver Winter, CEO von a&o. Weiterhin lebe die Gruppe den Hostel-Gedanken: „Wir bleiben schlicht und funktional, haben es aber dennoch geschafft, Räume zu schaffen, in denen sich Gäste und Mitarbeiter wohl fühlen. Und das Wichtigste bleibt: Wir machen jeden Stadt für jeden Geldbeutel erschwinglich.“

Das erste Hostel, das komplett umgestaltet sein wird, ist das a&o Berlin Mitte, Fertigstellung im September 2018. Es folgen Amsterdam, Prag und Hamburg. Bis Ende 2020 sollen dann alle A&O Hostels entsprechend umgestaltet sein. Das Konzept wurde von BWM Architekten entworfen und berücksichtigt sowohl die Anforderungen von Individualreisenden als auch Gruppenreisenden: Modern, funktional, mit der Lobby als „Wohnzimmer“ als Treffpunkt. Lobby, Frühstücksraum und Außenbereich ebenso wie alle Gästezimmer und Flure werden farblich neu gestaltet und ausgestattet.

Bei den Zimmern steht der Wohlfühlcharakter im Vordergrund, und es wurde besonderer Wert auf die Qualität der Betten gelegt, die BWM speziell für a&o entwickelt hat. Flexible Möbelelemente setzen bunte Farbakzente, ebenso wie Vorhänge und trendige Poufs.

Im Lobbybereich sorgen beweglichen Elemente in unterschiedlichen Farben für einen jungen, spielerisch-lebhaften Gesamteindruck. Das Mobiliar ist auf wechselnde Nutzungen hin ausgelegt, so dass die Mitarbeiter flexibel auf das jeweilige Besucheraufkommen reagieren können. Ein grafisches Orientierungssystem mit Leuchtkästen dient der schnellen Orientierung, Leuchtboxen an Rezeption und Bar nehmen dieses Gestaltungselement wieder auf. Die Fassaden der a&o hostels bleiben farblich neutral, erhalten jedoch das neue Logo und Beschriftung in den neuen Firmenfarben blau und weiß.

Alle künftigen a&o Hostels werden nun komplett im neuen Design geplant, während das bestehende Portfolio zeitnah bis spätestens 2020 umgestaltet wird. Dies ermöglicht ein modulares Refurbishment-System, das bei laufendem Betrieb umgesetzt werden kann. Dabei kann das neue Design durch extrem variable Grundelemente an die spezifischen Anforderungen jeder Immobilie angeglichen werden.