Messe: Internorga startet mit Pflanzen-Power und Selbstgemachtem

09.03.2018 Top hotel

Hamburg ist wieder Internorga Town: Ab dem heutigen 9. März bis Dienstag, 13. März 2018, bespielt die Leitmesse für den gesamten Außer-Haus-Markt das komplette Hamburger Messe-Gelände. 1.300 Aussteller aus 25 Nationen machen die Hansestadt an fünf Tagen zum Branchentreffpunkt der Extraklasse. Im Fokus stehen zwei spezielle Themen.

Die Innovationen und Trends in der Gastronomie und Hotellerie werden ab sofort auf der Internorga präsentiert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt heuer auf den Themen handgefertigte Spirituosen und vegetarische Ernährung. „Ich freue mich sehr, dass wir auch in diesem Jahr mit einer Premiere aufwarten können. Mit der Craft Spirit Lounge schaffen wir einen hochspezialisierten Bereich, der das vielfältige Destillerie-Angebot an einem Ort präsentiert. Handgemachte Spirituosen liegen absolut im Trend und bieten Gastronomen und Hoteliers enorme Möglichkeiten, ihre Kunden zu überraschen“, sagt Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress GmbH. Weiterer anhaltender Trend ist die verstärkte Nachfrage nach veganen und vegetarischen Produkten, der zunehmend auch in der professionellen Gastronomie spürbar ist.

Pflanzen-Power

Mit ProVeg Deutschland e.V. haben sich die Verantwortlichen der Internorga einen starken und kompetenten Partner ins Boot geholt. Die Ernährungsorganisation ist im Übergang der Halle A1 zur Halle A4 mit einem Kompetenzzentrum vertreten, das Informationen rund um die pflanzliche Küche bietet. Spezielle Workshops und wertvolle Tipps von Experten ergänzen das Angebot. Zudem stellt ProVeg das Projekt "Aktion Pflanzen-Power" vor, bei dem sich ebenfalls alles um vegetarische Ernährung dreht.

Selbstgemacht ist in

Mit der Craft Spirit Lounge konzentriert die Internorga 2018 erstmals aktuelle Getränketrends unter einem Dach. Sie ist in prominenter Lage platziert und befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den bereits erfolgreichen Ausstellerformaten Newcomers‘ Area und Craft Beer Arena. Als Aussteller der neuen Lounge haben sich namhafte Hersteller angemeldet. In entspannter Atmosphäre werden hier Genuss und Leidenschaft für Hochprozentiges vereint und in Szene gesetzt. Produzenten edler Destillate wie Gin, Whiskey, Rum, Obstbrand oder Wodka erhalten neue Präsentationsmöglichkeiten.

Die Food-Trends von Morgen

Bereits etabliert hat sich zudem das Forum "Pink Cube". Dort stellt Trendforscherin Karin Tischer auch heuer wieder spannende Konzepte und Neuheiten zum Thema Food aus aller Welt vor.

