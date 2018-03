08.03.2018 Top hotel

Die expandierende Gruppe Meeting Point Hotels stellte zum Start der ITB in Berlin zwei zusätzliche Hotelmarken vor und kündigt eine weitere an. Die Labranda Hotels & Resorts gliedern sich in fünf neue Subkategorien für unterschiedliche Zielgruppen.

Neben Labranda Hotels & Resorts und der jüngst lancierten Design Plus-Marke ergänzen Kairaba Hotels & Resorts und Clubs Plus Resorts das Angebot. Darüber hinaus wird eine Budget-Marke, deren Name in Kürze bekannt gegeben wird, eingeführt. Mit der Expansion will die Gruppe ihre verschiedenen Zielgruppen noch differenzierter ansprechen. Im Februar 2018 wurde mit dem Design Plus Bex Hotel das erste Haus der Designmarke in Las Palmas auf Gran Canaria eröffnet.

„Da jede Marke ihren individuellen Charakter unter dem Schirm der Meeting Point Hotels entfalten kann, bin ich mir sicher, dass Reisende genau das auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Urlaubserlebnis finden werden“, so Roula Jouny, CCO und Managing Director der FTI Group. „Wir konzentrieren uns auf die Unterschiede zwischen den einzelnen Marken, um die Kunden zielgenau ansprechen zu können und zugleich steigern wir unsere Servicequalität über all unsere Hotels hinweg.“

Zusätzlich zu den neuen Marken wächst die Hotelgruppe auch geografisch mit zwei Häusern in Gambia. Das Unternehmen ist aktuell in acht Ländern vertreten – weitere Regionen sind in Planung. Darüber hinaus wurde die Präsenz an bestehenden Standorten ausgebaut. In der Türkei betreibt Meeting Point Hotels nun zehn Häuser, in Ägypten acht, in Griechenland sind es mit den neu eröffneten Labranda Sandy Beach und Sandy Villas auf Korfu sieben. Drei weitere Hotels sind auf Teneriffa und Gran Canaria zu finden. „Die Einführung der neuen Marken soll zum dritten Quartal 2018 abgeschlossen sein. Wir freuen uns, unser Portfolio in allen acht Destiationen präsentieren und Urlauber dort mit unserer Gastfreundschaft mit lokaler Note zu empfangen“, so Jouny.