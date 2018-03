07.03.2018 Top hotel

100 Hoteliers aus 16 verschiedenen Ländern waren bei der Verleihung des „TUI Holly“ 2018 in Berlin anwesend, den die TUI auf Basis von Kundenbefragungen bereits zum 25. Mal an die 100 besten Ferienhotels im TUI Programm vergeben hat. Spanien ist Sieger im Länderranking, "Bestes Hotel" ist erneut das Seaside Grand Hotel Residencia auf Gran Canaria.

Die spanischen Hoteliers konnten trotz sehr hoher Auslastung die Qualität in ihren Häusern hoch halten und verbuchten mit 39 Auszeichnungen den Ländersieg für sich. Aber auch die Hoteliers aus der Türkei, die 21 „TUI Hollys“ mit nach Hause nahmen, erhielten einen gesonderten Dank von Marek Andryszak, CEO der TUI Deutschland: „Trotz zweier sehr schwieriger Jahre haben es unsere Partner aus der Türkei geschafft, die schon sehr hohen Kundenzufriedenheitswerte nochmals zu steigern.“

Andryszak sieht TUI Deutschland auf einem guten Weg und für die Zukunft gerüstet: "Im dritten Jahr in Folge gewinnen wir im klassischen Veranstaltermarkt Marktanteile hinzu. Wir stehen an der Spitze der Bewegung und bauen unseren Vorsprung als Marktführer weiter aus. Aktuell sind wir kurz davor, die 30 Prozent-Hürde zu knacken." Das Unternehmen setze zunehmend auf schnelles Wachstum im Online- und Bausteinbereich, da dort das Geschäft mit Urlaubsreisen am stärksten wachse. So habe das eigene Portal TUI.com in den zurückliegenden Monaten eine fantastische Entwicklung hingelegt. "Wir wandeln uns immer stärker vom Produzenten zur zukunftsfähigen Vermarktungsorganisation und werden so auch für unsere Hoteliers mehr denn je zu einem attraktiven Partner", so der TUI Deutschland-Chef weiter.

Zu den besten Ferienhotels auf der Mittelstrecke zählen weiterhin acht Hotels aus Griechenland, sechs aus Portugal, fünf aus Italien, drei aus Deutschland, jeweils zwei aus Ägypten und Tunesien sowie jeweils eins aus Kroatien, Österreich, Bulgarien und Zypern. Die ausgezeichneten Hotels auf der Fernstrecke befinden sich in Thailand (2), Mexiko (2), auf Mauritius (3) und den Malediven (3). Neben den 100 Gewinnern wurden zudem die besten Hotels in verschiedenen Kategorien mit einem Award gekürt. Gewinner des „TUI Umwelt Champions“ ist das Seaside Grand Hotel Residencia auf Gran Canaria, das auch als "Bestes TUI Hotel" insgesamt ausgezeichnet wurde.