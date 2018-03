Welcome Hotels: Karl Schattmaier wird neuer Executive Chairman

07.03.2018 Top hotel

Der Gesellschafter der Welcome Hotelgruppe hat Karl Schattmaier zum Executive Chairman berufen. Schattmaier tritt die Position mit sofortiger Wirkung an. In seiner neuen Funktion wird er eng mit Christoph Scherk, CFO der Welcome Hotels zusammenarbeiten.

„Insbesondere zum jetzigen Zeitpunkt der Unternehmensentwicklung sehe ich meiner neuen Aufgabe mit Spannung und Vorfreude entgegen“, so Branchenexperte Schattmaier. „Die Welcome Hotels sind eine prosperierende Hotelgruppe mit einzigartiger Positionierung und starkem Wachstumspotenzial im deutschen Hotelmarkt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team das bestehende Hotelportfolio zu optimieren und weiter auszubauen.“

Schattmaier, der bis zuletzt im Aufsichtsrat der Thomas Cook AG tätig war, blickt auf einen Jahrzehnte langen Erfahrungsschatz in der Branche zurück. So bündelte der erfahrene Manager bis zu seinem Austritt bei dem Reiseveranstalter im vergangenen Sommer als Managing Director die Hotelaktivitäten der Thomas Cook Hotels & Resorts und leitete zuvor zehn Jahre lang als CEO die Geschäfte der Steigenberger Hotels AG. Gewürdigt wurde sein Engagement in der Branche 2001 mit der Auszeichnung „Hotelier des Jahres“. „Wir freuen uns sehr, dass wir Karl Schattmaier für uns gewinnen konnten“, so Robin Boehringer, Vertreter des Gesellschafters der Welcome Hotels. „Wir sind überzeugt, dass das Unternehmen von seinem langjährigen Erfahrungsschatz profitieren wird – sowohl auf strategischer als auch auf operativer Ebene.“