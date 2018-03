06.03.2018 Mathias Hansen

Mit Inkrafttreten der novellierten EU-Pauschalreiserichtlinie am 1. Juli 2018 werden mehr Hotelarrangements als bisher den strengen Regelungen des neuen Reiserechts, z.B. hinsichtlich vorvertraglicher Informationspflichten, Haftungsansprüchen und der Kundengeldabsicherung unterliegen. IHA, VGA und HDI Global haben die Versicherungslösung »EasyCert« zur Umsetzung für Hotels entwickelt.

Insbesondere die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung von vor Abreise entgegengenommener (An-) Zahlungen der Gäste wird die Hotels vor große Herausforderungen stellen, da bisherige Versicherungsangebote nicht auf die besonderen Anforderungen eines Hotelbetriebes zugeschnitten sind. „Die IHA hat deshalb mit der ebenfalls im Berliner Verbändehaus ansässigen VGA GmbH Versicherungskonzepte für Handel und Dienstleistung und der Versicherungsgesellschaft HDI Global ein praxistaugliches Onlinetool entwickelt, das von allen Hotelbetrieben in Deutschland zu besonders günstigen Konditionen genutzt werden kann“, kündigt Otto Lindner, Vorsitzender des Hotelverbandes Deutschland (IHA), im Vorfeld der ITB 2018 in Berlin die Branchenlösung zur Umsetzung des neuen Reiserechts an.

Einer der größten deutschen Versicherer, die HDI Global SE, wird mit EasyCert eine eigens an das neue EU-Reiserecht angepasste Insolvenzversicherung zur Kundengeldabsicherung anbieten. „Wir richten uns damit an Hotels, die im Sinne des neuen EU-Reiserechts auch als Reiseveranstalter aktiv sind, aber auch an andere Reiseveranstalter und -vermittler. Das Produkt wurde für alle Touristikunternehmen entwickelt, es eignet sich auch für Kleinst- und Gelegenheitsreiseveranstalter sowie Reisevermittler, die auch verbundene Reiseleistungen organisieren“, erläutert der Berliner HDI-Vertriebsleiter Bernd Schako.

„Die Versicherungsnehmer erfüllen damit zu hundert Prozent die Forderung des neuen Reiserechts nach Insolvenzschutz.“ „Zum 2. Quartal wird HDI Global eine Internet-Plattform zur Verfügung stellen, auf der Hotelbetriebe und andere Reiseveranstalter/-vermittler die neue EasyCert-Police in wenigen Schritten online abschließen können“, teilt Bernd Schako mit. „Die Police steht sofort zum Download bereit und der Versicherungsschutz tritt sofort nach Abschluss in Kraft. Keine weiteren Fragen, Formulare oder Briefe – so einfach wie die Buchung eines Hotelzimmers.“ „Das bisher übliche Prozedere einer Insolvenzdeckung sieht vor, dass der Antragsteller jährlich seine Bilanz einreichen muss. Außerdem wurde bislang eine Sicherheit oder Bürgschaft gefordert, dann für ein Jahr eine Police ausgestellt. Und danach ging alles von vorne los“, sagt Schako. „Mit diesen Anforderungen haben wir jetzt Schluss gemacht, um eine schlanke Online-Lösung für die Hotellerie zu ermöglichen.“

Die Internet-Plattform zum Abschluss der EasyCert-Police von HDI ist über den Link https://www.hdi.global/de/de/versicherungen/branchenversicherungen/reiseinsolvenzversicherung zu erreichen.