China: Atlantis eröffnet 1,6-Mrd-Dollar Resort

06.03.2018 Top hotel

Atlantis ist ein Versprechen: Auf den Bahamas und in Dubai gehören die Häuser aus der Feder von Hotellegende Sol Kerzner zu den besten und spannendsten Luxushotels und auch auf der chinesischen Ferieninsel Hainan ist dem neuen Atlantis Sanya ein ähnlicher Weg vorgezeichnet. Ein Grund: Das gesamte Haus steht – nomen est omen – ganz im Zeichen des Meeres und ist teilweise unter Wasser gebaut.

Beim Gast entweckt das Atlantis so den Eindruck, in einem riesigen Aquarium zu residieren. Auf die Spitze getrieben wird dies in den Suiten: Ausgestattet mit bodentiefen Fenstern bieten vor allem die »Neptune Underwater Suite« und die »Poseidon Underwater Suite« Ausblicke in die Ambassabor Lagoon mit rund 86.000 Meerestieren.

Serge Zaalof, COO der Atlantis Resorts & Residences: “Die Marke Atlantis steht weltweit für eine einzigartige Luxusdestination, die ganz im Zeichen des Meeres steht und ein unübertreffliches Angebot an Unterhaltung und Aktivitäten bietet. Atlantis Sanya knüpft genau an diesem Erfolgsmodel an. Der Eigentümer Fosun International war bei der Entwicklung ein herausragender Partner. Gemeinsam haben wir ein Resort kreiert, dass seinen Gästen noch nie da gewesene Erlebniswelten bietet.“

Der deutsche Managing Director des Atlantis Sanya Heiko Schreiner ist begeistert: “Nach dieser unfassbar intensiven Entwicklungsphase mit langen Arbeitstagen- und Nächten und einem Team von circa 3.000 Kollegen sind wir sehr stolz, das Atlantis Sanya unseren ersten Gästen und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die einzigartige Kombination aus 1.314 Zimmern, davon 154 Suiten, von denen fünf Unterwasser-Suiten sind, das makellose Design von renommierten Star-Designern wie Jeffrey Beers International und Hirsch Bedner Associates Design, dazu noch die unvergesslichen Abenteuer, die Gäste im Aquaventure Wasserpark erleben können, lassen uns mit bestem Gewissen glauben, Besuchern aus Hainan, China und dem Rest der Welt unvergleichliche Urlaubserlebnisse zu verschaffen, die weltweit nur Atlantis bietet.“