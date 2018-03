Hotelmarkt International: JA Resorts schließen sich Global Hotel Alliance an

05.03.2018 Top hotel

Die JA Resorts & Hotels haben sich vor Kurzem Global Hotel Alliance (GHA) angeschlossen. Damit gehören weitere sieben Hotels zu dem mehr als 35 Häuser umfassenden Portfolio des Zusammenschlusses. Auch die Gäste der JA Hotels profitieren damit künftig vom Kundenbindungsprogramm „Discovery“ der GHA.

JA Resorts & Hotels sind 1981 als Dutco Hotels gegründet worden, mittlerweile gehören der Gruppe fünf Häuser in den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Außerdem betreibt sie das JA Manafaru auf den Malediven und das JA Enchanted Island Resort auf den Seychellen. Zum Portfolio gehören neben Hotels unter anderem auch Restaurants, Event Catering, ein Hafen sowie Sportanlagen.

„GHA und Ja Resorts & Hotels sind beide in Dubai beheimatet. Ja Resorts & Hotels haben einen guten Ruf und eine langjährige Geschichte in der Region – deswegen bringen sie noch mehr lokale Inspiration in unsere vielschichtige Kollektion unabhängiger Marken“, freut sich Chris Hartley, CEO der Global Hotel Alliance.