Radisson Hotel Group: Optimierte Markenarchitektur und neuer Premium-Lifestyle-Brand

Die Ziele sind nicht eben klein: Den »Grundstein für eine neue Firmenära« will die Carlson Rezidor Hotel Group, jetzt als Radisson Hotel Group firmierend, mit einer neuen Markenlandschaft legen. Dazu gehört die Einführung der Marke Radisson Collection, die mit ihrer Ausrichtung stark an die Autograph Collection von Marriott erinnert.

Bei der Umfirmierung des Unternehmens soll der internationale Markenwert des Radisson-Namens im Fokus stehen, um auf dem großen Bekanntheitsgrad der Marke aufzubauen. Die neue Servicephilosophie lautet: ‚Every Moment Matters‘ - Jeder Moment ist eine Chance. Gäste, Eigentümer, Mitarbeiter und Nachwuchstalente sollen damit angesprochen werden und der Claim soll für alle acht Hotelmarken passend sein.

Federico J. González, President & Chief Executive Officer der Rezidor Hotel Group und Chairman des Global Steering Committee der Radisson Hotel Group: „Unser Fünf-Jahresplan umfasst 25 Initiativen, die unser Leistungsversprechen neu definieren. Dazu gehört nicht nur ein optimiertes Portfolio und eine Verschlankung der Betriebsabläufe, sondern auch Investitionen in neue Technologiesysteme, die unsere Teammitglieder darauf ausrichten, unserem Motto ‚Every Moment Matters‘ nachzukommen.

Die neue Radisson Collection soll als Premium Lifestyle Kollektion etabliert werden, die außergewöhnliche Hotels an prägnanten Standorten bietet. Die Kollektion wird den Hoteleigentümern die Möglichkeit geben, sich einem internationalen Netzwerk anzuschließen und gleichzeitig die Identität und Authentizität ihrer Hotels und Resorts durch einen flexiblen Rahmen zu erhalten. Hotels Teil der Kollektion, die ihre Markenbekanntheit auf dem Markt aufbauen möchten, können dabei wählen, ob sie mit der Marke oder mit dem Hotel an erster Stelle auftreten wollen.

Bei der Neuausrichtung hat die Radisson Hotel Group ihre Markenarchitektur umstrukturiert und in allen acht Marken Säulen des Gasterlebnis Versprechen neu definiert:

RADISSON COLLECTION

Radisson Collection wird die Marke Quorvus Collection des Unternehmens ersetzen. Die Radisson Collection startet im Juni 2018 als Premium-Lifestyle-Kollektion für unsere außergewöhnlichen Hotels.

RADISSON BLU

Radisson Blu wird weiterhin ein personalisiertes Serviceerlebnis im oberen Spektrum des gehobenen Segments und im stylischen Design offerieren und die Expansion in den wichtigsten Städten auf der ganzen Welt fortsetzen.

RADISSON

Radisson wird nun in der EMEA-Region eingeführt, um das gehobene Marktsegment zu bedienen. Die Marke wird in Nord- und Südamerika und im asiatisch-pazifischen Raum aufgefrischt, inklusive mit Änderungen des Logos, des Produkt-Designs und der Bildsprache, die inspiriert sind von skandinavisch geprägter Gastfreundschaft.

RADISSON RED

Radisson RED, ein unkompliziertes Konzept das sich von der konventionellen Hotelerfahrung abhebt, hat eine weiterentwickelte Produktdefinition und ein aktualisiertes Logo erhalten, dabei wird ein robustes Wachstum in der EMEA-Region und Nord- und Südamerika angestrebt.

PARK PLAZA

Park Plaza bietet ein zukunftsweisendes Design und fängt die Energie und den Stil jedes einzelnen Ortes ein. Die Hotelmarke wird derzeitig neu überarbeitet, um die Marke klar und relevant für internationale Reisende aufzustellen.

PARK INN BY RADISSON

Park Inn by Radisson wird auch weiterhin seine Präsenz auf der ganzen Welt ausbauen und eine zuvorkommende, stressfreie Hotelerfahrung und einwandfreie Foodqualität in den großen Städten und in der Nähe von Flughäfen anbieten.

COUNTRY INN & SUITES BY RADISSON

Country Inn & Suites by Radisson kündigte vor Kurzem eine neue Namensergänzung an, bei der „by Radisson“ hinzugefügt wurde, um die Marke mit der Hauptmarke in Einklang zu bringen und zugleich dem ursprünglichen Markenkern treu bleiben, der behagliche Landhausatmosphäre ausstrahlt.

PRIZEOTEL

prizeotel wird in der gesamten EMEA-Region weiterwachsen, um das Segment für eine moderne und preisbewusste Zielgruppe zu bedienen.