Am Flughafen Hannover und in der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft konnte Dormero aktuell seinem Portfolio die Hotels 17 und 18 hinzufügen. Vier weitere Projekte sind unterschrieben, fünf Hotels befinden sich im Bau.

Wie das Hotelprojekt in Hannover ist auch das Dormero Hoyerswerda ein gemeinsames Projekt der Hotelkette und der Headstream Capital GmbH mit Sitz in Frankfurt. Die Übernahmen der beiden Achat-Hotels sollen nicht die einzigen Projekte zwischen Dormero und der Headstream Capital GmbH sein. Laut Vorstand Dr. Marcus Maximilian Wöhrl sind „weitere Hotelprojekte in dieser Partnerschaft geplant und stehen kurz vor Abschluss“.

Das derzeitige ACHAT Premium Airport-Hannover soll zum 1.1. 2019 ünernommen werden und zu einem 4-Sterne- Superior-Hotel umgebaut werden. Michael Berger, DORMERO CCO: „Es werden sich perfekte Synergien mit dem DORMERO Hotel Hannover, einem unserer Flagships, ergeben“.

In Hoyerswerda wird das ehemalige ACHAT Comfort Lausitz Hotel zu einem 4-Sterne-Superior-Hotel umgebaut. Es soll dann über 89 Zimmer, ein Frühstücksrestaurant und die »SONDERBAR« verfügen.