Ab 25. Mai 2018 gilt die europäische Datenschutzgrundverordnung. Auch für Hoteliers ändern sich damit die Bestimmungen in Bezug auf den Umgang mit persönlichen Daten. Dehoga und IHA haben deshalb zwei Publikationen herausgegeben, die Hoteliers dabei unterstützen sollen, die Datenschutzgrundverordnung umzusetzen.

Hoteliers finden in dem Leitfaden unter dem Titel „Das neue Datenschutzrecht – Informationen & Praxistipps“ auf 90 Seiten alle wesentlichen Aspekte der Datenschutzgrundverordnung und zahlreiche Tipps und Checklisten zur praktischen Umsetzung der Verordnung in der Hotellerie. Erhältlich ist die Publikation im Dehoga-Shop. Mitglieder bekommen diesen kostenfrei, Nichtmitglieder zahlen 45 Euro.

In der Publikation „Das neue Datenschutzrecht – Was in der Gastronomie künftig beachtet werden muss“ werden zudem die Fragen "Wer ist für die Umsetzung der neuen Vorgaben verantwortlich?" Sowie "Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen müssen umgesetzt werden und was ist bei der E-Mail-Werbung zu beachten?" beantwortet. Die Publikation steht ab sofort allen Dehoga-Mitgliedern im Shop kostenfrei zum Download zur Verfügung. Nicht-Mitglieder zahlen 9,90 Euro pro Exemplar.

Betroffen von den neuen Datenschutzbestimmungen sind grundsätzlich alle Unternehmen, die mit Hilfe von Computern und Smartphones personenbezogene Daten wie Telefonnummern oder E-Mail-Adressen verarbeiten.

