Hotelmarkt München: Greiner wechselt von Mandarin Oriental zu MHP

01.03.2018 Top hotel

Der langjährige GM des Münchner Mandarin Oriental fungiert künftig als COO der Hotel-Investment- und Hotel-Management-Plattform Munich Hotel Partners (MHP). Dort erwartet man, dass der 49-jährige im operativen Bereich Standards setzen wird.

Ab April 2018 wird Wolfgang Greiner als Chief Operating Officer den gesamten operativen Bereich der MHP mitverantworten. Das Unternehmen mit Sitz in München versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Investoren, Hotelgästen und Mitarbeitern und hat aktuell die Le Méridien Hotels in Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, München und Wien sowie das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel im Portfolio.„Ich freue mich sehr, mein operatives Know-how hotelübergreifend einzubringen“, so Greiner. „Die Unternehmensstruktur sowie die erstklassigen Hotelstandorte bieten dafür beste Voraussetzungen.“ Michael Wagner, Geschäftsführer MHP: „Als passionierter Vollbluthotelier passt Wolfgang Greiner perfekt zu unserem schnell wachsenden Portfolio. Durch seine jahrzehntelange Erfahrung wird er im operativen Bereich Standards setzen.“

Wolfgang Greiner blickt auf eine 30-jährige Erfahrung in der Spitzenhotellerie zurück, die er in Städten wie Hamburg, New York, Miami, Leipzig, Salzburg oder auf Bermuda erwerben konnte. Nach seiner Tätigkeit als Geschäftsführer und Area General Manager der Hotels der Schloss Fuschl Betriebe wechselte Greiner 2013 zurück zur Mandarin Oriental Hotel Gruppe, für die er bereits in Miami tätig war. Unter seiner Führung erfuhr das Münchner Haus ein umfangreiches Umbauprogramm, konnte sich im deutschen Markt erfolgreich positionieren und wurde Anfang 2018 mit dem ersten Forbes Five Star Award Deutschlands ausgezeichnet.