Kinderhotels Europa: Neue Mitglieder in Deutschland, Kroatien und Südtirol

01.03.2018 Top hotel

Die Kinderhotels Europa haben ab sofort drei neue Mitgliedshotels. Darunter ist Das Ludwig als ein zweites Haus in Deutschland, Das Finkennest bei Meran in Südtirol sowie das neu eröffnende Valamar Girandella Maro Suites Resort in Kroatien.

Mit den neuen Betrieben umfasst das Portfolio der Kinderhotels Europa aktuell 51 Mitglieder in Österreich, Deutschland, Italien, Kroatien und Portugal. Als oberstes Gebot gilt in allen Mitgliedsbetrieben die Sicherheit der Kinder. So befinden sich alle Kinderhotels in verkehrsberuhigten Gegenden oder mitten in der Natur. Die Kooperation bietet vom familiengeführten Haus bis zum luxuriösen Wellnesshotel für jeden eine passende Unterkunft. Alle Mitglieder verfügen über TÜV-geprüfte Sicherheitsstandards sowie hochqualifizierte Mitarbeiter und werden zudem stetig und geheim auf ihre Qualität überprüft.

Im DAS LUDWIG in Bad Griesbach steht der Familienurlaub unter dem Motto „Fit.Vital.Aktiv“. Während die Eltern im 1.800 Quadratmeter großen Wellnessbereich den Alltag hinter sich lassen, erhalten die Kinder eine altersgerechte Betreuung im eigenen Club. Ein besonderes Highlight ist der neue Abenteuerspielplatz und das umfangreiche Sportprogramm von Beach Volleyball bis hin zu Reit- und Schwimmkursen. Durch die Anbindung an das Quellness und Golf Resort Bad Griesbach stehen den Gästen außerdem fünf 18-Loch-Meisterschaftsplätze zur Verfügung.

Das Finkennest in Schenna bietet nicht nur Infinity- und Whirlpools, sondern auch eine umfassende Kinder- und Jugendwelt mit Kino, Kletterwand, Chill-Lounge sowie einen Spielplatz mit Streichelzoo. Ab sechs Monaten werden Kinder an sieben Tagen der Woche betreut: Dazu gehören Aktivitäten wie Pizza backen, reiten, Ausflüge in die Umgebung und das Naturforscher-Programm, unter anderem mit Spurensuche und Picknick im Wald.

Nur wenige Meter vom Meer entfernt eröffnet Ende April das Valamar Girandella Maro Suites Resort. Extra große Familiensuiten mit bis zu 50 Quadratmeter erwarten Gäste. Die Lobby gleicht bereits einem Indoor-Spielplatz. Nicht nur im Resort, auch im Restaurant wird Kinderbetreuung geboten. Verschiedene In- und Outdoor-Pools, Spielzimmer für jede Altersgruppe sowie abendliches Entertainment mit Open-Air-Kino, Konzerten und Kinderdisco vervollständigen das Angebot. Noch mehr Spaß für Groß und Klein bieten die Pools, Restaurants, Kinderclubs und Spielplätze des dazugehörigen Valamar Girandella Resorts. Sie können ebenfalls genutzt werden.