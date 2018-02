Internorga Hamburg: Neuer Ausstellerbereich »Digital Solutions« für smarte Hotels

28.02.2018 Top hotel

Die anstehende Internorga in Hamburg (9. bis 13. März 2018) trägt der Digitalisierung Rechnung und lanciert erstmals einen Ausstellerbereich für digitale Lösungen. Mit dem neuen Format will Claudia Johannsen, Geschäftsbereichsleiterin bei der Hamburg Messe und Congress GmbH, Besuchern die Möglichkeit geben, sich innerhalb kurzer Zeit einen Überblick über das aktuelle Angebot zu verschaffen wollen.

Neben dem großen Angebot für Kassen- und Buchungssysteme im Obergeschoss der Halle B2, wird es 2018 erstmals einen eigenen Bereich mit dem Titel ‚Digital Solutions‘ in der Halle B7 geben, der wegweisende Produkte und Angebote für die Fachbesucher vorstellt. Der moderne Ausstellerbereich für digitale Lösungen zeigt auf kompakter Fläche Inspiration für smarte Hotels.

Ob elektronische Schließsysteme via Bluetooth, Rundum-Service-Lösungen per App oder zeitgemäße Lösungen für die interne Kommunikation – die Vielfalt lädt zum Erkunden digitaler Sphären ein. Vertreten ist dort beispielsweise der Anbieter digitaler Lösungen für die Gästekommunikation Gastfreund und auch die Telekom, die in Partnerschaft mit enfore vergangenen Herbst eine neue Software-Komplettlösung für Unternehmen auf den Markt brachte. Mit von der Partie sind auch VINN, Anbieter für maßgeschneidertes Gästemanagement und das Unternehmen hotelkit, das interne Hotelprozesse ins digitale Zeitalter transformiert.

„In den letzten Jahren hat sich der Markt für digitale Anwendungen rasant entwickelt. Wir sehen großes Potenzial darin, mit Softwarelösungen die Effizienz, die Gästezufriedenheit und auch den Erfolg nachhaltig zu steigern. Mit dem neuen Format ‚Digital Solutions‘ greifen wir einen der relevantesten Trends für die Branche auf und präsentieren ihn für Besucher, die sich innerhalb kurzer Zeit einen Überblick über das aktuelle Angebot verschaffen wollen. Der hochspezialisierte Themenbereich lädt außerdem Hoteliers und Gastronomen zum Gespräch mit Ausstellern digitaler Softwarelösungen ein. Auf der INTERNORGA können sich Fachbesucher unter einem Dach über Möglichkeiten für eine effiziente Digitalisierung im eigenen Haus informieren“, fasst Claudia Johannsen, Geschäftsbereichsleiterin bei der Hamburg Messe und Congress GmbH, zusammen.