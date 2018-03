Top hotel Academy: Umweltzertifizierung für Hotels

27.02.2018 Sandra Rochnowski



Der Tourismus ist als einer der größten Wirtschaftszweige ein bedeutender Verursacher von CO2-Emissionen. Durch Debatten über diese negativen Auswirkungen des Tourismus ist Nachhaltigkeit zu einem strategischen Ziel geworden – sowohl seitens der Politik als auch der Branche.

Um einen deutlichen Schub für mehr Nachhaltigkeit im Tourismus zu erhalten, erklärte die Generalversammlung der Vereinten Nationen das Jahr 2017 als »International Year of Sustainable Tourism for Development«. Aktuell steigt nicht nur von Seiten internationaler Foren für Tourismuspolitik das Interesse an einem nachhaltigen Kurs im Tourismus, sondern auch innerhalb der Hotellerie.

Nachhaltige Hotels beeinflussen die Konsumentscheidung

Mit mehr als 220.000 Betrieben und nahezu zwei Millionen Arbeitsplätzen stellt das Gastgewerbe einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor in Deutschland dar und Investoren, Betreiber und Hotelgäste tragen Verantwortung für nachhaltiges Wirtschaften. Einer globalen Studie von Booking.com aus 2017 (N > 1.000/pro Land, 11 Länder) zufolge verbindet mehr als die Hälfte der Befragten (weltweit: 56 %, Deutschland: 50 %) mit dem Begriff »nachhaltiger Tourismus« in erster Linie die Wahl einer umweltfreundlichen Unterkunft. Auch die AccorHotels beschäftigen sich im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie »Planet 21« mit der Bedeutung der Nachhaltigkeit innerhalb des Tourismus. Sie befragten 2016 hierzu 7.000 Gäste aus sieben Ländern und fanden heraus, dass zwei Drittel den Schutz der Umwelt als dringend betrachten und die Hälfte der Meinung war, dass ihr eigenes Verhalten einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung leisten könnte.

Die Tatsache, dass Kunden heute vermehrt sensibel auf nachhaltige Angelegenheiten reagieren und auch gewillt sind, ihre Konsumgewohnheiten zu ändern, um ökologische und soziale Schäden zu reduzieren, macht es für Hotels unumgänglich, eine nachhaltige Orientierung zu etablieren.

Ökologische Nachhaltigkeit dominiert in der Hotellerie

In Diskussionen über eine nachhaltige Tourismuswirtschaft erfährt die Hotelindustrie eine besondere Aufmerksamkeit, da sie unter den Tourismusbetrieben als wichtige Mitverursacherin der schwerwiegenden Umweltprobleme durch ihren Energie- und Wasserverbrauch gilt. Sie steht vor der Herausforderung, Nachhaltigkeitsprogramme in ihren betrieblichen Alltag zu integrieren, ökologische, ökonomische und soziale Kriterien zu implementieren und gleichzeitig nicht nur dem eigenen Hotelbetrieb, sondern der gesamten Wertschöpfungskette, den Lieferanten und Geschäftspartnern sowie den Kunden und Mitarbeitern Beachtung zu schenken.