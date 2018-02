Digitalisierung: Roboter Pepper begrüßt Gäste im Übergossene Alm Resort

27.02.2018 Top hotel

Das Übergossene Alm Resort in Dienten am Hochkönig hat eine neue Angestellte. Die kann zwar sprechen wie ein Mensch. Aus Fleisch und Blut besteht sie allerdings nicht.

Denn Pepper, so der Name der neuen Mitarbeiterin, ist ein humanoider Roboter. Wolfgang Burgschwaiger, Inhaber des Vier-Sterne-Superior Hotels, gibt allerdings Entwarnung: „Es wird auch in Zukunft kein Roboter der Welt meine Mitarbeiter verdrängen“, so Burgschwaiger. „Ganz im Gegenteil. Unsere Lehrlinge werden den Roboter, eine fesche Kollegin in Dirndl, sogar selbst 'füttern' – mit allerlei interessanten Informationen.“

Pepper wird mit hilfreichem Infotainment gespeist und kann so unter anderem Empfehlungen für Tagesausflüge, Urlaubs-Tipps für die kleinen Gäste oder Events und Programmhinweise für die ganze Familie erteilen. Zudem hat sie noch viele weitere „Kunststückchen“ auf Lager.

Das Übergossene Alm Resort liegt unterhalb des mächtigen Hochkönigs und ist Teil der Best Alpine Wellness Hotels.