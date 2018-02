Hotelmarkt NRW: Welcome übernimmt Ameron Parkhotel Euskirchen

27.02.2018 Top hotel

Über längere Zeit war es ruhig geworden um die Welcome Hotels, jetzt meldet CEO Christian Kettlitz die Übernahme des AMERON Parkhotel Euskirchen ab 1. April. Für Herbst ist eine Neueröffnung avisiert.

Welcome Hotels hatte den Gebäudekomplex von der Kreissparkasse Euskirchen erworben, die u.a. mit Ihrer Tochtergesellschaft S-Finanz Euskirchen GmbH im Büroteil der Immobilie auch künftig vertreten ist. Die Übernahme des 4-Sterne Hauses inklusive der 59 Mitarbeiter ist die erste unter der neuen Führungsspitze. Die AMERON Hotel Collection hatte das Parkhotel Euskirchen im Dezember 2011 übernommen.

„Für den Standort spricht die hohe Wirtschaftskraft der Region“, so Christian Kettlitz, CEO der Welcome Hotelgruppe. „Als modernes Hotel, das die Aspekte ‚Wohlfühlen‘ und ‚Business‘ verbindet, passt das Haus hervorragend in unser Portfolio, mit dem wir überwiegend Businessreisende und MICE-Kunden ansprechen.“

Für den Herbst 2018 ist eine weitere Welcome-Eröffnung in Neckarsulm geplant.