Bundestagswahl 2017: Hotelfachfrau soll Bildungsministerin werden

26.02.2018 Top hotel

Die Hotelfachfrau Anja Karliczek (46) soll Bildungsministerin werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Westfälin am Sonntag als ihre Wunschkandidatin für das Amt vorgestellt.

Anja Karliczek wurde 1971 in Ibbenbüren geboren und wuchs in Tecklenburg-Brochterbeck auf. Nach dem Abitur absolvierte sie eine Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Deutschen Bank AG in Osnabrück und wurde anschließend dort übernommen. 1993 wechselte die dreifache Mutter in den familieneigenen Hotelbetrieb. "Ich absolvierte eine Ausbildung zur Hotelfachfrau, um anschließend die Ausbildereignung zu erlangen. Seit dem Sommer 1994 arbeitete ich in leitender Funktion im Hotel Teutoburger Wald", schreibt die 46-Jährige auf ihrer Homepage. Nach der Heirat bekam Anja Karliczek drei Kinder, anschließend studierte sie Betriebswirtschaftslehre an der FernUniversität Hagen. Seit 2008 ist sie Diplom-Kauffrau.

Seit 2013 sitzt Anja Karliczek als direkt gewählte Abgeordnete des münsterländischen Wahlkreises Steinfurt III im Parlament. Bisher war sie eine der fünf Parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion. Nicht nur in Insiderkreisen gilt sie als absolute Überraschungs-Kandidatin. Ministerin wird die dreifache Mutter allerdings nur, wenn eine GroKo zustande kommt. Darüber stimmen noch bis zum 2. März die Mitglieder der SPD ab. Das Ergebnis wird am 4. März erwartet.