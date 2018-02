Umsatzzahlen: Best Western wächst zweistellig

26.02.2018 Top hotel

Von der Eschborner Zentrale aus konnte das Angebot an Marken und Soft Brands in den vergangenen Monaten sukzessive erweitert werden. Die Umsatzzahlen der Best Western Hotels Central Europe GmbH von Marcus Smola entwickeln sich entsprechend.

Nach einem starken Umsatzplus im Jahr 2016 konnte auch im vergangenen Geschäftsjahr 2017 ein zweistelliges Plus bei dem in die Hotels vermittelten Gesamtumsatz erzielt werden. Der Logisumsatz über die Best Western Kanäle in die einzelnen Hotels in allen Ländern um 10,5 Prozent auf 171,67 Mio. Euro in 2017 gegenüber Vorjahr gewachsen.

Die rund 200 Best Western Hotels in Deutschland und Luxemburg vermittelten in 2017 einen Gesamtumsatz von insgesamt 147,2 Mio. Euro, was einem Plus von elf Prozent gegenüber Vorjahr entspricht.

„Wir freuen uns, dass wir auch im zweiten Jahr nach dem Zusammenschluss zur neuen Best Western Hotels Central Europe GmbH nochmals ein Umsatzplus in die Hotels unserer Marken vermitteln konnten“, sagt Marcus Smola, Geschäftsführer Best Western Hotels Central Europe GmbH.