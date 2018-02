FMBA: MEET THE BEST geht in die nächste Runde

26.02.2018 Top hotel

Tipps von Otto Lindner, Rat von Marcus Smola und die Handynummer von Michael Mücke: Was für die meisten Nachwuchskräfte unerreichbar scheint, wird für Teilnehmer von MEET THE BEST wahr. Das Mentoren-Symposium des FBMA geht am 4. Mai im Europa-Park Rust in die nächste Runde.

MEET THE BEST bietet einmal jährlich 40 Teilnehmern des Hotellerie und Gastronomienachwuchses die exklusive Chance, in Kleinstgruppen in den direkten, persönlichen Kontakt mit Top-Managern und führenden Vertretern der Branche zu treten. Zusätzlich zu den exklusiven Satelliten-Symposien mit den Mentoren stehen hochrangige Vertreter der Hospitality-Branche als Gastredner auf dem Programm.

Das Symposium soll als dauerhafter und nachhaltiger Dialog zwischen Nachwuchs und Mentor dienen. Der FBMA gelang es, hochkarätige Persönlichkeiten für MEET THE BEST zu gewinnen, die dem Nachwuchs Orientierung geben und ihm Sparringspartner auf dem Karriereweg sein können.

Ob Mirko Reeh (Fernsehkoch, Buchautor und Betreiber mehrerer Kochschulen), Marcus Smola (Geschäftsführer der Best Western Hotels), Christoph Hoffmann (CEO der 25hours Hotel Company), Thomas Mack (Geschäftsführender Gesellschafter des Europa-Park Rust) oder Otto Lindner (Vorstandssprecher der Lindner Hotels & Resorts): All diese Branchengrößen eint die Idee, dass das Mentorenprinzip die beste gelebte Nachwuchsförderung ist.

Eine Bewerbung zu MEET THE BEST 2018 ist noch bis zum 1. März möglich unter: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .