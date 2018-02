Romantik Hotel Schloss Rheinfels: Erstes „all-in-one“-Hotelbuch erschienen

23.02.2018 Top hotel

Revolutionär findet Gerd Ripp, Eigentümer des Romantik Hotel Schloss Rheinfels in St. Goar, sein jüngstes Projekt: ein „all-in-one“-Hotelbuch. Das Besondere: Es soll sämtliche Drucksachen ersetzen. „explore ROMANTIK #RheinfelsMomente2018“ lautet der Titel der Erstausgabe.

„Das gab und gibt es bisher in ganz Deutschland noch nicht“, so Ripp. Das „all-in-one“-Hotelbuch ist das erste Print-Produkt, das in der neuen Design-Linie der Romantik Hotels & Restaurants auf den Markt kommt. Ripp weiter: „Mit diesem neuen Konzept beschreiten wir einen völlig neuen und vor allem effektiveren Weg in Sachen Marketing und Gäste-Kommunikation.“ Statt der Herausgabe sämtlicher Drucksachen wie Hotelflyer, Broschüren, Speise- und Getränkekarten ist in dem Buch alles Wichtige auf rund 160 Seiten zusammengestellt.

Anders als bei Drucksachen, die meist nach dem anschauen direkt im Müll landen, stellt „ein aufwendig gefertigtes Buch einen Mehrwert dar, der vom Gast nicht einfach gedankenlos entsorgt wird“, ist Gerd Ripp überzeugt. „Damit bleiben wir bei unseren Gästen kontinuierlich präsent und das Buch animiert immer wieder zum Blättern – es soll anregen, darin zu lesen und Interessantes rund um das Romantik Hotel Schloss Rheinfels zu entdecken.“ Darüber hinaus setzt Ripp auf Synergie-Effekte, denn „warum soll ein potenzieller Kunde, der sich beispielsweise für ein Arrangement interessiert, nicht gleichzeitig auch über alle anderen Angebote unseres Hauses informiert werden?“

Hinzu kommt auch ein ökonomischer Aspekt: Die Einsparungen durch den Verzicht auf jegliche Flyer, Broschüren und Speisekarten kompensieren – ergänzt durch wenige, dezente Werbeseiten – mehr als ausreichend die Produktionskosten. „Nicht nur Stammgäste werden es im Bücherschrank stehen haben“, ist sich der Hotelier sicher. „Die Buchrücken der künftigen Exemplare bilden übrigens, wenn nebeneinander stehend, eine Außenansicht der Rheinfels.“

Das „explore ROMANTIK #RheinfelsMomente“ erscheint nun jährlich neu und kann von allen Gästen kostenfrei mitgenommen werden. Außerdem ist es unter www.yumpu.com/kiosk/schloss-rheinfels) online einsehbar. Auf Anfrage kann es auch an Interessierte verschickt werden.