Hotelmarkt Bremerhaven: Raphael Hotels starten das Projekt »Freiheit«

23.02.2018 Top hotel

The Liberty Bremerhaven heißt das jüngste Hotel der Betreiber Hans Gerst und Walter Brandner, das jetzt in seine dreimonatige Eröffnungsphase startete. Das Themenhotel erzählt Geschichten von Sehnsucht, Fernweh und legendären Ocean Linern.

Betreiber ist die Liberty Hotel GmbH, die zur Hamburger Hotelgruppe Raphael Hotels gehört und bereits neun Hotels in Hamburg und Schwerin betreibt. „Bremerhaven ist der Ort an dem über sieben Millionen Auswanderer Europa verließen und ihr Glück in der Neuen Welt suchten. Die Attraktionen der Havenwelten, wie das Deutsche Auswandererhaus oder das Klimahaus, sind schon weit über Bremerhavens Tore bekannt“, erklären die Betreiber Hans Gerst und Walter Brandner, „Das Themenhotel interpretiert und verstärkt die einzigartige touristische Identität der Stadt auf moderne Weise, das ist für uns sehr spannend.“

Die dreimonatige Eröffnungsphase wird verschiedene Etappen enthalten: Nachdem die ersten Übernachtungsgäste bereits logieren, wird ab Mitte März das Mulberry Restaurant eröffnen und ab Mitte Mai um die Gourmetküche ergänzt. Der von dem Hamburger Architekten Andreas Heller geplante 6-stöckige Hotel Neubau umfasst 93 elegant ausgestattete Zimmer sowie fünf großzügige Juniorsuiten und Suiten mit eigener Terrasse.

In allen Zimmern erzählen Details der Ausstattung Geschichten von Sehnsucht, Fernweh und legendären Ocean Linern. Von den über 60 „Water View“- Zimmern schweift der Blick über die touristischen Attraktionen und den Yachthafen über die Außenweser Richtung Nordsee.