Der Outdoor-Bereich ist nicht nur die Visitenkarte eines Hotels und des dazugehörigen Restaurants. Mit der Gastronomie an der frischen Luft lässt sich viel Umsatz generieren – wenn man es richtig macht. »Der große Trend 2018 ist die Ganzjahres-Gastronomie outdoor«, sagt Experte Thomas Koch. Und die neue Entwicklung bringt viele weitere Mini-Trends mit sich.

Jahrzehntelang wurde die Outdoor-Gastronomie auch in der Hotellerie eher stiefmütterlich behandelt. »Viele haben die Außenbewirtschaftung nur als kleines Nebengeschäft gesehen und sich zwar mit der Einrichtung des Restaurants Mühe gegeben, die Terrasse aber vernachlässigt«, erklärt Thomas Koch, der Berater für den Bereich Außengastronomie beim Zusammenschluss »Terrassenprofis« ist. Das würde sich seit ein bis zwei Jahren wandeln.

»Spätestens 2018 ist die Ganzjahres-Außengastronomie der große Trend.« Die Zahlen sprächen für sich: Noch vor fünf bis zehn Jahren habe der Anteil des Outdoor-Umsatzes durchschnittlich bei rund zehn Prozent gelegen, heute seien es bereits 40 bis 50 Prozent des Gesamtumsatzes. Wer neu ausbaut, muss zwar erst einmal mit einer Investition von 100 bis 300 Euro pro Sitzplatz rechnen. Doch: »Das sollte sich spätestens im zweiten Jahr amortisiert haben«, so Koch.

Klares Konzept und hochwertige Möbel

Um das Freiluft-Geschäft zum Laufen zu bringen, braucht es am Anfang vor allem eines: ein stringentes Konzept. »Ich muss mich fragen: Was sind meine Ziele,

wo will ich hin?« Für die Optik des Outdoor-Areals gelte generell: Sie sollte sich in Stil und Qualität am Innenbereich orientieren. »Was gar nicht geht, ist innen edel und außen Ballermann«, sagt Koch, der selbst lange in der Gastronomie tätig war und quasi im Hotel der Eltern aufwuchs. Der Trend geht daher hin zu hochwertigem Mobiliar, das auch bei schlechtem Wetter draußen bleiben kann. Das spart Zeit und Platz. »Gefragt sind momentan unter anderem Edelstahlmöbel, denn die rosten nicht«, erklärt Markus Duna, Geschäftsführer von MBM/Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH.

Während Flechtmöbel etwas weniger gekauft würden, etabliere sich Mobiliar mit Textilbespannung, das schnell trockne und sehr widerstandsfähig sei. Zudem würden die Käufer immer mutiger, was die Farben angeht. »Es ist nicht mehr nur alles grau in grau. Denn die Kunden wollen, dass ihre Möbel exakt zum Stil des Restaurants passen.« Viele Top-Hotels ließen sich auch individuelle Möbel anfertigen. Loungegruppen allerdings, so Koch, verschwinden aktuell sukzessive. Denn sie bräuchten zu viel Platz. Um den zu sparen, rät der Profi außerdem, verschieden große Sitzgruppen für zwei, vier und sechs Personen anzubieten. »So schraube ich die Auslastung prozentual nach oben, da nicht etwa ein Pärchen einen Sechser-Tisch blockieren muss.«