IHA-Branchenaward: Gesucht: Spannende Start-up-Konzepte

20.02.2018 Top hotel

Der Hotelverband Deutschland schreibt erneut einen Branchenaward für Start-up-Unternehmen aus, um praxisnahe, digitale Produktentwicklungen für die Hotellerie in Deutschland zu fördern. Teilnahmeberechtigt sind Start-ups, deren hotellerienahes B2B- oder B2C-Produkt seit maximal zwei Jahren am Markt ist und sämtlichen Hotelbereichen, wie z.B. Haustechnik, Human Resources, Betriebsführung oder Vertrieb, entstammen kann.

„Wir haben mit unseren bisherigen Innovation Summits in Heidelberg 2016 und Hamburg 2017 einen Nerv unserer Branche getroffen und interessierten Jungunternehmern eine unvergleichliche Bühne für Präsentation, Feedback und Fachaustausch geboten. Auch mit dem Innovation Summit 2018 im Rahmen des IHA-Hotelkongresses am 26. Juni in Berlin wollen wir neue Technologien frühzeitig einem Praxischeck unterziehen, Start-up-Unternehmen zum Eintritt in unsere spannende Branche ermutigen und sie bestmöglich auf ihrem weiteren Weg begleiten“, erläutert IHA-Vorsitzender Otto Lindner.

„Auf die Auslobung einer monetären Dotierung des Start-up-Awards mit Unterstützung von Venture Capital Gebern verzichten wir in diesem Jahr bewusst. Vielversprechende potenzielle und tatsächliche Wettbewerbsteilnehmer haben uns signalisiert, dass sie bei oftmals gerade abgeschlossenen Finanzierungsrunden Probleme mit der Annahme eines Wandeldarlehens hätten. Also loben wir in diesem Jahr Ruhm und Ehre, die Einbindung in Verbandsveranstaltungen und ein einjähriges Coaching durch den Hotelverband und Venture Capital-Profis“, erläutert Lindner die Ausschreibung.

Teilnahmeberechtigt sind Technologie-Start-ups, derenodukt in deutscher Sprache verfügbar ist und die zumindest eine inländische Zweigstelle unterhalten. Eine IHA-Jury wird aus allen Einreichungen maximal fünf Start-ups auswählen, die zum IHA-Hotelkongress nach Berlin eingeladen werden. Dort erhalten sie Gelegenheit zu einer Pitchpräsentation und Diskussion mit den Kongressteilnehmern, die dann auch darüber abstimmen werden, welches Start-up den Award erhält.

Interessierte Start-up-Unternehmen können die detaillierten Teilnahmebedingungen unter www.hotellerie.de/go/start-ups abrufen und sich für eine Teilnahme verbindlich anmelden. Bewerbungsfrist ist der 31. März 2018. Verbandsmitglieder dürfen am Wettbewerb nicht teilnehmen.