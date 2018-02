Hotelmarkt Norwegen: Kraftwerk-Hotel startet nahe Gletscher

19.02.2018 Top hotel

Es liegt am Fuße von Norwegens zweitgrößtem Gletscher, erinnert optisch an ein Ufo und soll auch noch als Kraftwerk dienen: Nahe dem Ort Meløy soll 2021 das Hotel Svart eröffnen. Es ist das wohl erste Hotel der Welt über dem Polarkreis, das mehr Energie produziert, als es verbraucht.

Das Architekturbüro Snøhetta hat die Immobilie in Zusammenarbeit mit Arctic Adventures of Norway, Asplan Viak und Skanska, entworfen. Svart sei das erste Kraftwerk-Hotel der Welt, heißt es auf der Homepage des Architekturbüros. Es soll das erste Gebäude sein, das nach dem Plusenergie-Standard in einem nördlichen Klima gebaut wird. Denn das Haus soll nicht nur einen um 85 Prozent geringeren jährlichen Energieverbrauch als herkömmliche Hotels haben, sondern es auch seine eigene Energie produzieren.

Damit das Maximum an Sonneneinstrahlung eingefangen werden kann, wurden Hotelzimmer und Tagungsbereich kreisförmig angeordnet. Während der Planungszeit hatten die Architekten die Sonneneinstrahlung im Jahresverlauf kartiert. Zudem haben die Gäste dadurch einen Panoramablick auf Holandsfjorden. Im Sommer hält die Fassade die starken Sonnenstrahlen aus den Zimmern, im Winter wird die Sonne zum Aufheizen der Räume genutzt.

Die Stelzen des Hotels sind inspiriert von »fiskehjell«, also Gerüsten, auf denen traditionell Fisch getrocknet wird und von »rorbue«, einem traditionellen Typ von Fischerhäuschen. Diese sollen so wenig Meeresgrund wie möglich versiegeln. Ergänzend wird das Hotel mit geothermischen Brunnen ausgestattet. »Es war uns wichtig, in dieser wunderschönen nordischen Natur ein Hotel zu errichten, das nachhaltig ist und einen möglichst geringen ökologischen Fußabdruck hinterlässt«, so das Architektenteam. Der Name „Svart“ bedeutet übrigens Schwarz, aber auch Dunkelblau – und beschreibt die Farbe des Eises in der Region.

