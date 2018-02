Hotelmarkt Ostsee: Upstalsboom Börgerende startet in 10 Wochen

16.02.2018 Top hotel

Das Upstalsboom Aparthotel Waterkant Suites in Börgerende eröffnet Anfang Mai und will sich dann als »feine neue Urlaubsadresse« positionieren.

Es geht auf die Zielgerade: Zwischen Warnemnde und Heiligendamm gibt es bald 73 exklusive Suiten und Penthäuser – mit direktem Blick auf den weißen Ostseestrand. Zum Angebot gehört neben einer erstklassigen Gastronomie auch eine 600 Quadratmeter große SPA-Oase mit Indoorpool, verschiedenen Saunen und Erlebnisduschen.

Projektentwickler ist die auf die Ostsee spezialisierte Projektentwicklungs- und Vertriebsgesellschaft W&N Immobilien, Bauherr ist Tochter der Vastbau GmbH Deutschland. Eine Besonderheit des Konzepts ist das Private-Equity-Modell. Die Suiten wurden an Einzelinvestoren als grundbuchgesichertes Eigentum verkauft. Upstalsboom betreibt das Aparthotel mit vollem Hotelservice und übernimmt die Vermarktung und Verwaltung der Anlage. „Wir freuen uns auf unseren neuen Standort an der Ostsee. Die großartige touristische Entwicklung in Börgerende in der jüngsten Vergangenheit macht den Standort für die Upstalsboom-Gruppe äußert interessant – zumal Börgerende nach der Eröffnung des Aparthotels Waterkant zum Seebad ernannt werden soll“, sagt Upstalsboom-Geschäftsführer Bodo Janssen.