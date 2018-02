15.02.2018 Top hotel

Die Ludendorff-Brücke, auch als Brücke von Remagen bekannt, erlangte während der Zeit des Zweiten Weltkriegs internationale Bekanntheit. An deren Pfeilern soll nun ein Hotel entstehen.

Im März 1945 sollte die Rhein-Brücke von Remagen eigentlich gesprengt werden, um den Vormarsch der US-Armee zu stoppen. Doch das Vorhaben schlug fehl – so konnte der Krieg früher beendet werden. Neben den bestehenden Brücken-Türmen soll bald ein Vier-Sterne-Hotel namens The Bridge entstehen.

40 Millionen Euro soll der Bau der Immobilie mit 121 Suiten und Zimmern, zwei Restaurants und einem Bistro laut der Rhein-Zeitung kosten. Entworfen haben es die Hotelentwickler Tom Krause und Architektin Astrid Bohne. Allerdings war das Projekt in den vergangenen Monaten ins Stocken geraten. Der Baustart, der eigentlich für Herbst 2017 geplant war, musste verschoben werden. Im Remagener Bürgermeister-Wahlkampf wird aktuell sogar darüber diskutiert, ob das Haus überhaupt gebaut wird. Weil dort, wo das neue Luxushotel entstehen soll, Siedlungsreste aus der römischen Kaiserzeit, aber auch zahlreiche Spuren aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden werden könnten, müssen zudem vor den Bauarbeiten dir Funde gesichert werden. Noch findet sich an der Stelle, an der das Hotel entstehen soll, nur Gestrüpp.