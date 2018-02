Hotelmarkt Mainz: Ab Herbst gibt es me and all im Doppelpack

15.02.2018 Top hotel

An der Binger Straße in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs eröffnet die Lindner Hotels AG im Herbst ihr zweite Haus der Lifestyle-Marke me and all – »Lümmelecken« inklusive.

Nach dem ersten erfolgreichen Jahr des ersten me and all hotels in Düsseldorf steht heuer die Eröffnung des zweiten Hauses auf der Agenda. Das hochwertige Design des 162-Zimmer-Hotels in zentraler Lage setzt auf lokale Inspiration. Ein Highlight des Hotels wird die 150 qm große Wellness-Zone mit Dachgarten und Blick über die Altstadt.

Wir wollen mit dem Design des me and all hotels eine Mischung aus den zahlreichen Mainzer Traditionen und einer Wohlfühlatmosphäre schaffen“, erläutert Andreas Krökel, Vorstand der Lindner Hotels AG. Realisiert wird das Projekt von der Trigon GmbH & Co. KG, einem Zusammenschluss der Mainzer Aufbau Gesellschaft MAG und der J. Molitor Immobilien GmbH. Das me and all hotel mainz wird im Rahmen einer Quartiersentwicklung Teil des „Trigon“ genannten dreieckigen Gebäudekomplexes, der neben dem Hotel aus einem Wohngebäude und einem Bürohaus bestehen wird.

Interior Design

Von Weinbau und Bahnwaggon In den offen gestalteten Bädern fallen sofort die markanten Waschtische aus schwarzem, geflochtenem Eisen auf. Diese sind inspiriert von den traditionellen Bütten, die die Arbeiter bei der Weinlese zum Transport auf dem Rücken tragen. Als Wasserhahn dient eine schwarze Laborarmatur. Utensilien wie Föhn, Zahnputzbecher, Hand- und Kosmetiktücher sind kompakt an einer „utility wall“ befestigt. „Diese spielt auf die sichere Verstauung von Gegenständen auf kleinstem Raum wie in einem Zugabteil an“, erklärt Katrin Oldag, Designerin bei Flum Design.

Der Industrial Style wird im Schlafraum fortgesetzt. So ist die Arbeitsplatte des Sideboards, das Arbeits- und Stauraum zugleich bietet, aus recyceltem Bauholz gefertigt. Der Unterbau, der Safe und Minibar umfasst, besteht aus pulverbeschichtetem Stahl wie man ihn auch für Eisenbahnschwellen verwendet. Im Gegensatz dazu lädt die große Bettfläche mit Verlängerung durch eine bequeme Sitzbank zum Entspannen ein.

Besondere Entspannung ermöglicht auch der für ein Stadthotel ungewöhnlich große Fitness- und Wellnessbereich des me and all hotel Mainz, der sich über zwei Etagen und insgesamt knapp 300 qm erstreckt und komplett verglast ist.