Neueröffnung: Canopy by Hilton erstmals in Kontinentaleuropa

Bildquelle: Canopy by Hilton

14.02.2018 Top hotel

Zagreb folgt auf Reykjavik: Mit ihrer noch jungen Lifestyle-Marke Canopy by Hilton wächst die amerikanische Hotelgesellschaft jetzt in Kroatien und damit erstmals in Kontinentaleuropa.

Die Innenstadt von Zagreb befindet sich derzeit in einem umfangreichen Transformationsprozess als Teil eines urbanen Entwicklungsprogramms und erheblicher Investitionen. Das dem Canopy by Hilton angeschlossene Einkaufszentrum Branimir Centar wird derzeit von Supernova, einem der führender Einzelhandelsentwickler in Europa, neuentwickelt. Eröffnung soll Ende 2018 sein.

2017 war für den Tourismus ein Rekordjahr mit mehr als 20 Millionen internationalen Besuchern – und diese beeindruckende Entwicklung wird sich weiter fortsetzen. Wir freuen uns, unser Portfolio in Kroatien weiter auszubauen und erneut mit Zagreb City Hotels d.o.o. zusammenzuarbeiten, um Canopy by Hilton auf dem europäischen Kontinent einzuführen", erklärt Patrick Fitzgibbon, Senior Vice President Entwicklung EMEA von Hilton.