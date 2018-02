Klassifizierung: Elf Hamburger Hotels schummeln bei den Sternen

14.02.2018 Top hotel

Mitte des vergangenen Jahres teilten die deutschen Hotelverbände mit, dass ihr Maßnahmen-Paket gegen den Sterneschummel Erfolge zeige. Doch wie das „Hamburger Abendblatt“ jetzt berichtet, schmücken sich nicht nur in der Hansestadt noch immer einige Hotels mit einer falschen Klassifizierung.

Von 350 Hotels in Hamburg sind 150 klassifiziert – dennoch haben auch im vergangenen Jahr noch immer elf Häuser fälschlicherweise mit Sternen geworben. Auch in Schleswig-Holstein nehmen einige Hotels es mit der Klassifizierung nicht so genau: Im vergangenen Jahr wurden 35 Betriebe deshalb beanstandet, berichtet das „Hamburger Abendblatt“. Insgesamt seien seit Herbst 2016 in Deutschland 2034 Schummeleien aufgeflogen. Zunächst schreibe die Dehoga Deutsche Hotelklassifizierung GmbH die Leitung des betroffenen Hauses an, bei wiederholten Verstößen gehe der Fall an die Wettbewerbszentrale.

Im Juli 2016 deckte die Fernsehsendung „ZDF zoom“ auf, dass sich zahlreiche Hotels mit abgelaufenen oder sich selbst vergebenen Sternen schmückten. Ein Viertel aller Hotels mit Sterneangaben aus einer 1.000 Betriebe umfassenden Stichprobe warb mit Sternen, ohne gültig nach Deutscher Hotelklassifizierung eingestuft zu sein. Daraufhin führte die Deutsche Hotelklassifizierung ein Maßnahmenpaket gegen den Schwindel ein. Unter anderem werden seither auch die Hotel-Homepages stärker kontrolliert, ebenso wie die Sterne auf OTA-Portalen (wir berichteten).