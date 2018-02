13.02.2018 Top hotel

Das ist neuer Rekord: In Dubai ist das höchste Hotel der Welt an den Start gegangen. Es ist mehr als 30 Meter höher als der Eiffelturm in Paris. Und der ragt schon stolze 324 Meter in den Himmel.

Die Inhaber des JW Marriott Marquis dürften sich ein wenig ärgern. Denn bisher war das Marriott das höchste Hotel der Welt gewesen. Mit seinen 75 Ebenen und 356 Metern löst nun aber das Gevora Hotel den Rekordhalter ab – der neue Turm, der in Sichtweite zum Marriott steht, ist einen Meter höher. Wie unter anderem The Sun berichtet, sind die ersten Gäste am Montag in das Hotel eingecheckt – durch Türen, die mit massivem Gold verkleidet sind.

Auch sonst präsentiert sich das neue Prunkstück der Stadt opulent. Das kleinste der 528 Zimmer und Suiten ist 43 Quadratmeter groß. Ergänzt wird das Angebot durch vier Health Clubs und zwei Luxus-Restaurants. In 356 Metern Höhe befindet sich zudem die Rrooftop Poolbar. Von dort aus haben die Gäste auch den Burj Khalifa im Blick. Er ist mit seinen 828 Metern das höchste Gebäude der Welt.

